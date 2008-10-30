Необходимо векторизовать логотипы (13 или 15) с растровых превьюшек. Частично некоторые уже отрисованы (вверху), необходимо, чтобы все. См. файл. Лого Сбербанка и Металлургической компании под вопросом, возможно, отрисовывать будет не нужно. Минимальная толщина всех линий должна быть ...