JuliettaS

Юлия Мелькер JuliettaS

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Векторная отрисовка логотипов

    Необходимо векторизовать логотипы (13 или 15) с растровых превьюшек. Частично некоторые уже отрисованы (вверху), необходимо, чтобы все. См. файл. Лого Сбербанка и Металлургической компании под вопросом, возможно, отрисовывать будет не нужно. Минимальная толщина всех линий должна быть ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Галстуки фирменные

    Из векторных элементов необходимо сделать несложный макет мужского галстука в фирменных цветах, по аналогии с платком, векторная выкройка галстука в размерах есть. Срок готовности сегодня. Векторные изображения вышлю на мейл.

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Платок

    Есть полу-готовый макет платка из ткани, вектор в Кореле; необходимо сделать сегодня: по всему полю белой рамки/полоски (в одну строку) будет идти логотип. Один за другим – цепочкой. Логотип в готовом виде должен быть примерно такого ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание макетов новогодней продукции

    Нужно придумать и создать красочные макеты новогодней продукции - 2009г.: 1) рекламные перетяжки, размером 70*300 см, масштаб 1:1, разрешение не менее 100 точек/дюйм, готовый файл в формате .jpg; 2) подарочные мешочки 20*20*30 см (пример мешочка ...

    Дизайн продукции28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Векторные макеты галстука и значка Хотстарт

    Нужен векторный макет фирменного галстука и значка в Corel Draw (до 13 версии включ.). Для этого необходимо отрисовать логотип (добавить надписи) и разместить его на продукции. Векторная выкройка галстука и растровая картинка логотипа прилагается, макет ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн фото продукции

    5 фотографий продукции+текст для баннера на сайт нужно выполнить в одном стиле, размере. Фото будут работать на сайте как слайд-шоу. Исходные фото есть, возможны ваши варианты. Интересует стоимость услуг. Жду предложений.

    Баннер для сайта
    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отрисовка макета с jpg-картинки

    Нужен векторный макет шарфа (в кривых), аналогичный растровому файлу, с сохранением градиентных заливок. Срок отрисовки - сегодня, желательно до 13.00. P.S. есть jpg-исходник лучшего качества, вышлю мейлом.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sqwo
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 отзывов
$5
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка макета с jpg-картинки
Рекомендую
Все наши пожелания были учтены. Спасибо за хорошую работу!
Ответный отзыв
daiku
Украина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Платок
С Юлией очень приятно работать. Чувствуется, что человек знает свое дело. Только хорошие впечатления.
Отличная работа! Александр представил несколько вариантов отрисовки на выбор, все понравилось. Рекомендую.
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