Необходимо векторизовать логотипы (13 или 15) с растровых превьюшек. Частично некоторые уже отрисованы (вверху), необходимо, чтобы все. См. файл. Лого Сбербанка и Металлургической компании под вопросом, возможно, отрисовывать будет не нужно. Минимальная толщина всех линий должна быть ...
- Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт13 лет назад
В формате .cdr необходимо отрисовать макеты платков 60*60 см и галстуков (есть выкройка в векторе). Логотип в векторе есть. Сроки - сегодня вечер.Дизайн продукции5 заявокЗакрыт14 лет назад
Из векторных элементов необходимо сделать несложный макет мужского галстука в фирменных цветах, по аналогии с платком, векторная выкройка галстука в размерах есть. Срок готовности сегодня. Векторные изображения вышлю на мейл.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть полу-готовый макет платка из ткани, вектор в Кореле; необходимо сделать сегодня: по всему полю белой рамки/полоски (в одну строку) будет идти логотип. Один за другим – цепочкой. Логотип в готовом виде должен быть примерно такого ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть макеты платка и галстука в формате тиф, нужны аналогичные векторные макеты, в кривых. Срок сегодня до 18.00! Ссылка на тифовские файлы http://narod.ru/disk/16939902000/g_p.rar.htmlИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Платок и галстук необходимо выполнить в одном стиле, посредством косых цветных чередующихся полосок. Предложить свой альтернативный вариант. Срок ДО ЗАВТРА!Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно придумать и создать красочные макеты новогодней продукции - 2009г.: 1) рекламные перетяжки, размером 70*300 см, масштаб 1:1, разрешение не менее 100 точек/дюйм, готовый файл в формате .jpg; 2) подарочные мешочки 20*20*30 см (пример мешочка ...Дизайн продукции28 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен векторный макет фирменного галстука и значка в Corel Draw (до 13 версии включ.). Для этого необходимо отрисовать логотип (добавить надписи) и разместить его на продукции. Векторная выкройка галстука и растровая картинка логотипа прилагается, макет ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт15 лет назад
5 фотографий продукции+текст для баннера на сайт нужно выполнить в одном стиле, размере. Фото будут работать на сайте как слайд-шоу. Исходные фото есть, возможны ваши варианты. Интересует стоимость услуг. Жду предложений.Баннеры24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен векторный макет шарфа (в кривых), аналогичный растровому файлу, с сохранением градиентных заливок. Срок отрисовки - сегодня, желательно до 13.00. P.S. есть jpg-исходник лучшего качества, вышлю мейлом.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо сегодня до 17.00 сделать векторный макет косынки ФГССР, исходные векторные данные есть, есть пожелания, нужно разместить их красиво.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт15 лет назад