Интересует различные варианты обновления стиля продукции цветовые решения,внешний вид. Продукция www.assistant.ua На первом этапе рассматриваются калькуляторы и mp3/4 плееры . В приложении Вы найдете 3 модели, которые предлагаются к рассмотрению (2 ...
Галстуки фирменные
Из векторных элементов необходимо сделать несложный макет мужского галстука в фирменных цветах, по аналогии с платком, векторная выкройка галстука в размерах есть. Срок готовности сегодня.
Векторные изображения вышлю на мейл.
Заявки фрилансеров
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