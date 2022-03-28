Fullstack разработка nodejs(nestjs) + react

Добрый день!

Меня зовут Максим и я являюсь:

1. Backend разработчиком на фреймворке Nest js

2. React разработчиком

Могу сделать backend любой сложности, создаю API к frontend, авторизацию по ролям/аутентификацию, взаимодействие в реальном времени и многое другое.

Опыт работы в написании автоматизации бизнесов процессов, имел опыт работы в написании fullstack вэб приложения для сети салонов красоты, разрабатывал front для жкх компании, внутреннюю автоматизацию для сети ресторанов с кучей логики и различного рода функционала.

Также могу выполнить frontend любой сложности на React, выполняю такие проекты, как админ панель (dashboard), интернет магазин, блог, сайт визитка, различного рода прикладные задачи бизнеса. Хорошо владею UI библиотеками такими как: Material UI, ANT Design и так далее, если Вы не захотите заморачиваться с дизайном и нужно быстрое внедрение функционала или сайта можно использовать превосходный дизайн указанных библиотек.

Могу сделать под ключ сразу frontend/backend.

Работаю с любым API, где есть документация на русском или на английском языке.

Пишите, обсудим, всегда договоримся о цене и сроках выполнения.

Чтобы мы друг друга понимали, необходима четкая постановка задачи, это в первую очередь влияет на срок выполнения, а также стоимость работы.

Почта: [email protected]

Telegram: @Katala_Jonni