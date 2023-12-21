Веб-дизайнер

Привет! Я веб-дизайнер, специализируюсь на создании лэндингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов. Также создам для Вас презентацию, баннер, чек-лист, инфографику для МП. Мое профессиональное мастерство позволяет мне создавать дизайн, который подчеркнет уникальность вашего продукта или услуги, привлечет внимание и заинтересует вашу целевую аудиторию. Я работаю с популярными инструментами дизайна, такими как Figma и Tilda.

Мое резюме можно посмотреть здесь:

https://disk.yandex.ru/i/SahVEUNI7cELhQ

Портфолио: https://www.behance.net/katrinworld

Соцсети:

• VK https://vk.com/webdesignbykudryavtseva

• Телеграм https://t.me/EkaterinaKudryavtseva1987

• WatsApp https://wa.me/+79805479083

• Почта: [email protected]