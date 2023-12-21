Веб-дизайнер
Привет! Я веб-дизайнер, специализируюсь на создании лэндингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов. Также создам для Вас презентацию, баннер, чек-лист, инфографику для МП. Мое профессиональное мастерство позволяет мне создавать дизайн, который подчеркнет уникальность вашего продукта или услуги, привлечет внимание и заинтересует вашу целевую аудиторию. Я работаю с популярными инструментами дизайна, такими как Figma и Tilda.
Мое резюме можно посмотреть здесь:
https://disk.yandex.ru/i/SahVEUNI7cELhQ
Портфолио: https://www.behance.net/katrinworld
Соцсети:
• VK https://vk.com/webdesignbykudryavtseva
• Телеграм https://t.me/EkaterinaKudryavtseva1987
• WatsApp https://wa.me/+79805479083
• Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Сайт кондитерской2 просмотра
- Сайт для онлайн-школы1 просмотр
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