Kel-Tanas

Николай Kel-Tanas

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$80
10 баллов
14 лет назад
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Очень качественная работа, выше всех похвал. Настоятельно рекомендую!
Не первый раз работаю с этим человеком и всегда работать очень приятно. Не давит, всячески способствует успешному завершению задания.
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Подружить ajax с русcким
Подружил скрипт аякс голосования с русским языком, за что большое спасибо.
Нет проблем. Обращайтесь еще ;)
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
от 7 дней
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HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 4 дней
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
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нет рейтинга