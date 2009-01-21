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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
14 лет назад
Очень качественная работа, выше всех похвал. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Не первый раз работаю с этим человеком и всегда работать очень приятно. Не давит, всячески способствует успешному завершению задания.
$1
10 баллов
15 лет назад
Подружил скрипт аякс голосования с русским языком, за что большое спасибо.
Ответный отзыв
Нет проблем. Обращайтесь еще ;)
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
от 7 дней
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HTML-верстка
нет отзывов
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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