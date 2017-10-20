Резюме
Работаю в программах:
- Adobe Photoshop
- Adobe After Effects
- Adobe Premiere Pro
О себе:Сотрудничал с различными антикафе, делая для них афиши мероприятий, баннеры, оформление групп в соц. сетях, наружную рекламу. Занимался созданием логотипов для различных организаций.
Некоторые работы для новороссиского антикафе "Молодежный проспект" Вы можете посмотреть, перейдя ниже по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=0B7WdQwlnta8FeHVMZzZjYzNRM3M
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
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$1.6/час
от $5от 3 часов
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1.6/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$1.6/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга