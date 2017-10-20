Kirsard

Артем Kirsard

 
28 летРоссия/Новороссийск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Резюме

Работаю в программах:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe After Effects
  • Adobe Premiere Pro

О себе:

Сотрудничал с различными антикафе, делая для них афиши мероприятий, баннерыоформление групп в соц. сетях, наружную рекламу. Занимался созданием логотипов для различных организаций.

Некоторые работы для новороссиского антикафе "Молодежный проспект" Вы можете посмотреть, перейдя ниже по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B7WdQwlnta8FeHVMZzZjYzNRM3M

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PhotoshopAfter Effects
Баннеры
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$1.6/час
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Логотипы и Знаки
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$1.6/час
от $5от 3 часов
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Наружная реклама
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$1.6/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга