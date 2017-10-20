Резюме

Работаю в программах:

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

О себе:

афиши

баннеры

оформление групп в соц. сетях, наружную рекламу

логотипов

Сотрудничал с различными антикафе, делая для нихмероприятий,. Занимался созданиемдля различных организаций.

Некоторые работы для новороссиского антикафе "Молодежный проспект" Вы можете посмотреть, перейдя ниже по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B7WdQwlnta8FeHVMZzZjYzNRM3M

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