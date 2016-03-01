KislinskiyAnton

Антон KislinskiyAnton

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
QA Engineer

Навыки и зания:

·        Знание процесса разработки ПО

·        Хорошее зание процесса тестирования, тестовой документации.

·        Mantis- хорошее знание, Jira,Redmine,Elementool - базовые зания

·        HTML,CSS – базовые зания

·        MySQL- базовые зания

·        SeleniumIDE - базовые зания

·        Web Developer tool – хорошее знание, Firebug - базовые зания

 

Языки

·        Английский (выше среднего)

·        Украинский, Русский (родные)

 

Опыт работы:

·        Февраль 2015 - Фриланс

         Тестирования ВЕБ-приложения «Landing page editor» на сайте http://prob2b.biz/ 

         Функциональное тестирование, тестировнаие графического интерфейса.

 

·        Январь 2015 - Фриланс

         Мобильное приложение Portmone

         Функциональное тестирование, тестировнаие графического интерфейса.  

Образование:

        Дополнительное образование:

        2015 QATestLab – курс тестирование программного обеспечения, имеется сертификат.

        2014 – Portnov computer schoolкурс тестирование программного обеспечения.

  

        Высшее образование:

        2011 Диплом специалиста по технологии машиностроения 

        Херсонский Национальный Технический Университет

Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
#70
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
#145