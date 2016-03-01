Навыки и зания:
· Знание процесса разработки ПО
· Хорошее зание процесса тестирования, тестовой документации.
· Mantis- хорошее знание, Jira,Redmine,Elementool - базовые зания
· HTML,CSS – базовые зания
· MySQL- базовые зания
· SeleniumIDE - базовые зания
· Web Developer tool – хорошее знание, Firebug - базовые зания
Языки
· Английский (выше среднего)
· Украинский, Русский (родные)
Опыт работы:
· Февраль 2015 - Фриланс
Тестирования ВЕБ-приложения «Landing page editor» на сайте http://prob2b.biz/
Функциональное тестирование, тестировнаие графического интерфейса.
· Январь 2015 - Фриланс
Мобильное приложение Portmone
Функциональное тестирование, тестировнаие графического интерфейса.
Образование:
Дополнительное образование:
2015 – QATestLab – курс тестирование программного обеспечения, имеется сертификат.
2014 – Portnov computer school– курс тестирование программного обеспечения.
Высшее образование:
2011 – Диплом специалиста по технологии машиностроения
Херсонский Национальный Технический Университет