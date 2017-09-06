Добро пожаловать!
Меня зовут Станислав. Я дизайнер и обожаю свою работу.
В качестве работы, дизайном занимаюсь 2-й год, но история моего знакомства с дизайном началась гораздо раньше. После учебы работая то в продажах, то в обслуживании клиентов, я захотел начать свой бизнес.Создав интернет-магазин (с которым так особо ничего не вышло) и разрабатывая разные проекты, понял, что процесс создания сайта мне доставляет больше удовольствия, и со временем пришел к тому, что дизайн - это то, чем я хочу заниматься. После обучения на дизайнера и первых работ для друзей, для знакомых, волею случая переехал жить в Испанию. Здесь начался мой путь дизайнера и продолжается до сих пор.
Для себя ставлю цель освоить, как можно больше знаний о дизайне и проектировании, инструментов для работы, для оптимизации времени и с помощью всех инструментов и знаний сделать мир веба чуточку лучше)
С клиентами у меня дружеские отношения, проектирование дизайна происходит в полнейшем погружении в проект, изучении бизнеса клиента и анализа ЦА. Вы получаете не просто красивые картинки, а сайт приносящий вам прибыль. Поддержание связи склиентом для меня важная составляющая ведения проекта. Целью стоит повысить узнаваемость и увеличение продаж. Работу довожу до конца, сопровождаю верстку, если это нужно. После окончания работ и запуска сайта, делаю скидку на доработки в будущем и всегда поддерживаю связь с клиентом.
Внимание!
Предоплата при первом заказе 50%, при повторном 30%
Окончательная оплата после окончательного утверждения макета, после оплаты высылаю исходники.
Что вы получите?
✓ Изучение / Ставление ТЗ
✓ Оценка срока и стоимости работы
✓ Изучение бизнеса клиента
✓ Анализ конкурентов
✓ Анализ ЦА клиента
✓ Разработка UX прототипа и структуры
✓ Кликабельный прототип
✓ Макет главной страницы / первый экран лендинга
✓ Графическая концепция
✓ Прорисовка внутренних страниц
✓ Рекомендации по контенту
✓ Подбор цветовой гаммы
✓ Подбор шрифтов
✓ Подбор и покупка картинок на стоках (входит в стоимость сайта)
✓ Правки (3 бесплатно)
✓ Контроль верстальщиков
Мои навыки:
- Sketch
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Affinity Design
- Principle
- Hype 3
- Adobe XD
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