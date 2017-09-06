Адаптивный дизайн сайтов. Дизайн приложений, интерфейсов.

Меня зовут Станислав. Я дизайнер и обожаю свою работу.

В качестве работы, дизайном занимаюсь 2-й год, но история моего знакомства с дизайном началась гораздо раньше. После учебы работая то в продажах, то в обслуживании клиентов, я захотел начать свой бизнес.Создав интернет-магазин (с которым так особо ничего не вышло) и разрабатывая разные проекты, понял, что процесс создания сайта мне доставляет больше удовольствия, и со временем пришел к тому, что дизайн - это то, чем я хочу заниматься. После обучения на дизайнера и первых работ для друзей, для знакомых, волею случая переехал жить в Испанию. Здесь начался мой путь дизайнера и продолжается до сих пор.

Для себя ставлю цель освоить, как можно больше знаний о дизайне и проектировании, инструментов для работы, для оптимизации времени и с помощью всех инструментов и знаний сделать мир веба чуточку лучше)

С клиентами у меня дружеские отношения, проектирование дизайна происходит в полнейшем погружении в проект, изучении бизнеса клиента и анализа ЦА. Вы получаете не просто красивые картинки, а сайт приносящий вам прибыль. Поддержание связи склиентом для меня важная составляющая ведения проекта. Целью стоит повысить узнаваемость и увеличение продаж. Работу довожу до конца, сопровождаю верстку, если это нужно. После окончания работ и запуска сайта, делаю скидку на доработки в будущем и всегда поддерживаю связь с клиентом.

Внимание!

Предоплата при первом заказе 50%, при повторном 30%

Окончательная оплата после окончательного утверждения макета, после оплаты высылаю исходники.

Что вы получите?

✓ Изучение / Ставление ТЗ

✓ Оценка срока и стоимости работы

✓ Изучение бизнеса клиента

✓ Анализ конкурентов

✓ Анализ ЦА клиента

✓ Разработка UX прототипа и структуры

✓ Кликабельный прототип

✓ Макет главной страницы / первый экран лендинга

✓ Графическая концепция

✓ Прорисовка внутренних страниц

✓ Рекомендации по контенту

✓ Подбор цветовой гаммы

✓ Подбор шрифтов

✓ Подбор и покупка картинок на стоках (входит в стоимость сайта)

✓ Правки (3 бесплатно)

✓ Контроль верстальщиков

Мои навыки: