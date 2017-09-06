Klacis

Станислав Авдеев Klacis

 
30 летИспания/Вальядолид
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивный дизайн сайтов. Дизайн приложений, интерфейсов.

Добро пожаловать!

Меня зовут Станислав. Я дизайнер и обожаю свою работу.

В качестве работы, дизайном занимаюсь 2-й год, но история моего знакомства с дизайном началась гораздо раньше. После учебы работая то в продажах, то в обслуживании клиентов, я захотел начать свой бизнес.Создав интернет-магазин (с которым так особо ничего не вышло) и разрабатывая разные проекты, понял, что процесс создания сайта мне доставляет больше удовольствия, и со временем пришел к тому, что дизайн - это то, чем я хочу заниматься. После обучения на дизайнера и первых работ для друзей, для знакомых, волею случая переехал жить в Испанию. Здесь начался мой путь дизайнера и продолжается до сих пор. 

Для себя ставлю цель освоить, как можно больше знаний о дизайне и проектировании, инструментов для работы, для оптимизации времени и с помощью всех инструментов и знаний сделать мир веба чуточку лучше)

С клиентами у меня дружеские отношения, проектирование дизайна происходит в полнейшем погружении в проект, изучении бизнеса клиента и анализа ЦА. Вы получаете не просто красивые картинки, а сайт приносящий вам прибыль. Поддержание связи склиентом для меня важная составляющая ведения проекта. Целью стоит повысить узнаваемость и увеличение продаж. Работу довожу до конца, сопровождаю верстку, если это нужно. После окончания работ и запуска сайта, делаю скидку на доработки в будущем и всегда поддерживаю связь с клиентом. 

Внимание!

Предоплата при первом заказе 50%, при повторном 30%

Окончательная оплата после окончательного утверждения макета, после оплаты высылаю исходники. 

Что вы получите?

✓  Изучение / Ставление ТЗ

✓  Оценка срока и стоимости работы

✓  Изучение бизнеса клиента

✓  Анализ конкурентов

✓  Анализ ЦА клиента

✓  Разработка UX прототипа и структуры

✓  Кликабельный прототип

✓  Макет главной страницы / первый экран лендинга

✓  Графическая концепция

✓  Прорисовка внутренних страниц

✓  Рекомендации по контенту

✓  Подбор цветовой гаммы

✓  Подбор шрифтов

✓  Подбор и покупка картинок на стоках (входит в стоимость сайта)

✓  Правки (3 бесплатно)

✓  Контроль верстальщиков 

Мои навыки:

  • Sketch
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Affinity Design
  • Principle
  • Hype 3
  • Adobe XD
Дизайн сайтаIllustratorPhotoshopSketch
Портфолио
Отзывы заказчиков
Zdrave
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Создать дизайн для соц сетей
Станислав сделал достойное оформление для страниц и групп в соц. сетях. Объяснил непонятные детали, помог. Спасибо и рекомендую!
Приятно было работать, оплата в срок.
Ответный отзыв
Cmon
36 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
6 лет назад
Прайс лист
полностью доволен работой! заказ выполнен в срок, учтены все пожелания. будем работать еще
Приятно было работать, оплата в срок
Ответный отзыв