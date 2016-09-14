Необходимо сверстать кросбраузерный лендинг. Работу нужно предоставить до 21:00 по МСК 14.09. Важна скорость загрузки! Будем оценивать по сервису developers.google.com/spe... Требуется оценка не ниже 70 для ПК и мобильных. ...