Необходимо сверстать кросбраузерный лендинг. Работу нужно предоставить до 21:00 по МСК 14.09. Важна скорость загрузки! Будем оценивать по сервису developers.google.com/spe... Требуется оценка не ниже 70 для ПК и мобильных. ...
Представитель компании Marketing Gamers
Marketing Gamers - это, прежде всего, команда личностей (игроков), которые стремятся жить, работать и создавать востребованные бизнес-проекты играя, легко, быстро и профессионально.
Направленность digital-компании Marketing Gamers:
Обучаем клиентов, как создать прибыльный digital-бизнес;
Создаем для клиента ресурсами нашей команды;
Создаем для клиента digital-бизнес ресурсами его команды.
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн посадочной страницы. Тематика: бизнес, маркетинг. Работу нужно предоставить до 20:00 по МСК 22.08. Приоритет – фрилансерам, которые работали с данной тематикой, а также имеют представление ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад