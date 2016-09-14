KlimMG

Климовыч KlimMG

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Представитель компании Marketing Gamers

Marketing Gamers - это, прежде всего, команда личностей (игроков), которые стремятся жить, работать и создавать востребованные бизнес-проекты играя, легко, быстро и профессионально.

Направленность digital-компании Marketing Gamers:

Обучаем клиентов, как создать прибыльный digital-бизнес;

Создаем для клиента ресурсами нашей команды;

Создаем для клиента digital-бизнес ресурсами его команды.

  • Верстка Landing page

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    HTML-верстка7 заявок
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  • Landing page

    Необходимо нарисовать дизайн посадочной страницы.  Тематика: бизнес, маркетинг.  Работу нужно предоставить до 20:00 по МСК 22.08.  Приоритет – фрилансерам, которые работали с данной тематикой, а также имеют представление ...

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