Работы в AutoCAD, Corel Draw, Photoshop

korrbandallas@mail

Образование: высшее техническое.

Квалификация: инженер.

Специализация: машиностроение, архитектура.

Опыт работы: более 10 лет.

Выполняю работы по проектированию машин, механизмов, различных узлов и систем, зданий и сооружений.

Также выполняю работы по написанию дипломных, курсовых, контрольных работ, рефератов по техническим специальностям.