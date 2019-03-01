Работы в AutoCAD, Corel Draw, Photoshop
korrbandallas@mail
Образование: высшее техническое.
Квалификация: инженер.
Специализация: машиностроение, архитектура.
Опыт работы: более 10 лет.
Выполняю работы по проектированию машин, механизмов, различных узлов и систем, зданий и сооружений.
Также выполняю работы по написанию дипломных, курсовых, контрольных работ, рефератов по техническим специальностям.
Портфолио
- 3D эскиз шкафа221 просмотр
- Соединение резьбовое350 просмотров
- Подшипники качения375 просмотров
- Калибры гладкие344 просмотра
- Гидравлическая схема снегоочистителя442 просмотра
- Тормозные механизмы автомобиля Москвич 2140318 просмотров
- Трактор Т-130 общий вид259 просмотров
- Редуктор заднего моста автомобиля КамАЗ222 просмотра
- Проект двухэтажного коттеджа286 просмотров
- Forexite.com183 просмотра
- BioPrap195 просмотров
- EnergyWeb150 просмотров
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$5/час
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#304
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#418
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1410