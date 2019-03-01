KoRrBaN_Dallas

Кирилл KoRrBaN_Dallas

 
38 летКазахстан/Караганда
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работы в AutoCAD, Corel Draw, Photoshop

korrbandallas@mail

Образование: высшее техническое.

Квалификация: инженер.

Специализация: машиностроение, архитектура.

Опыт работы: более 10 лет.

Выполняю работы по проектированию машин, механизмов, различных узлов и систем, зданий и сооружений.

Также выполняю работы по написанию дипломных, курсовых, контрольных работ, рефератов по техническим специальностям.

AutoCADPhotoshop
Портфолио
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#120
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#304
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#418
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1410