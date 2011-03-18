Требования: •Высшее образование; •опыт работы от 2 лет; •опыт успешного продвижения сайта в ТОП-10 Яндекса и Гугла по среднечастотным и высокочастотным запросам; •знание 1C-Bitrix (Битрикс) Обязанности: •внутренная ...
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CMS Битрикс Необходимо настроить (восстановить) формы обратной связи: обратный звонок, обратная связь, сотрудничество с намиВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
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CMS Битрикс, хостинг sweb.ru Сайт не новый, был в индексе и поисковой выдаче, было проиндексировано более 2.000 страниц. Главная страница сайта не индексируется роботами по причине отдачи нулевого размера ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад