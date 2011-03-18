Konik

Игорь Konik

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO специалист

    $2500

    Требования: •Высшее образование; •опыт работы от 2 лет; •опыт успешного продвижения сайта в ТОП-10 Яндекса и Гугла по среднечастотным и высокочастотным запросам; •знание 1C-Bitrix (Битрикс) Обязанности: •внутренная ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист Битрикс

    $2500

    На постоянную работу требуется программист Битрикс (интернет-магазин). Разработка доп.модулей, поддержание сайта в работоспособном состоянии, добавление функционала сайта, Уверенное знание Битрикс, MySQL, PHP, AJAX. Офис в районе м.Петроградская ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • CMS Битрикс, ошибка индексации роботами сайта

    $100

    CMS Битрикс, хостинг sweb.ru Сайт не новый, был в индексе и поисковой выдаче, было проиндексировано более 2.000 страниц. Главная страница сайта не индексируется роботами по причине отдачи нулевого размера ...

    SQL
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад