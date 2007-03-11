Konstitution

Требуются авторы курсовых работ по экономическим специальностям, желательно с опытом в данной сфере. От Вас требуется: - желание работать - индивидуальность и качественное написание работ (работа должна быть полностью авторской, использование заимствованного материала не более 30%, ...
Trechetkin Konstantin KonstitutionKonstitution
42 годаРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад
Перевести текст с английского азыка и заполнить таблицу, для знающего человека пол часа работы, заказ очень срочный нужно сделать втечении пары часов. Текст и таблицу смотрите в приложениеПереводы8 заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые Фрилансеры! Я веду небольшую рассылку посвящённую телеработе http://content.mail.ru/pages/p_20435.html. Приглашаю вас к сотрудничеству! Если кто-то хочет поделиться опытом, или просто высказать свои мысли по теме, буду рад опубликовать ваши материалы. Соблюдение авторских прав и размещение рекламного ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад