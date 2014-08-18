Kristina_86

$500
Компания нуждается в доработке программы 1С , для индивидуального использования и дальнейшего обслуживания.
1С-программирование14 заявок
Закрыт
9 лет назад
Компания нуждается в доработке программы 1С , для индивидуального использования и дальнейшего обслуживания.
Нужно разработать программное обеспечение для небольшой фирмы. Программа учета договоров , заказ - нарядов , учета дезсредств, отслеживание исполнения услуг (заказ-нарядов) сотрудников.
Создание интернет магазина. Главное чтобы было быстро, качественно и красиво. Обязательна зона администрирования, которая будет понятна рядовому пользователю.