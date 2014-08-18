Kristina_86

Кристина Kristina_86

 
36 летРоссия/Ханты-Мансийск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
seocit
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Разработка индивидуального программного обеспечения для фирмы
Сотрудничество превзошло все мои ожидания! Продолжаем сотрудничать.
Алексей очень замечательный и грамотный специалист. Нам требовалось индивидуальное программное обеспечение для нашей компании. Алексеем был предложен вариант 1С с доработкой(программированием) именно под нашу сферу деятельности. Я вначале даже и не рассматривала этот вариант , очень уж у нас сфера специфичная . но вскоре поняла , что Алексей очень опытный специалист. Результат не заставил себя долго ждать.Продолжаем работать над проектом. Сделано все четко и понятно.
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AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$3000
10 баллов
9 лет назад
Создание интернет магазина
Кристина - замечательный Заказчик и Человек. Четко поставлена задача. Ответственный подход. Своевременная оплата в полном объеме. Отвечала на все вопросы, всегда на связи. Что скажешь - масса положительных впечатлений и эмоций. Большое спасибо, до новых встреч. Желаю развития и процветания вашему нужному бизнесу. СПАСИБО!
Очень довольна сотрудничеством с Серафимой! она относится к числу тех немногих людей, которым можно доверить большой объем работы в сжатые сроки и знать, что работа будет сделана на отлично. Очень отзывчива и приятна в общении. Более того сфера деятельности нашей компании очень специфична, это и наши проф. термины и сами препараты , которые нужно знать к какой группе отнести!!! Вообщем задача была не простая , с которой Серафима справилась легко! Все выполнено согласно заданию, спасибо за сотрудничество ! Теперь буду обращаться только к ней . Всем рекомендую.
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