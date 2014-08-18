Kristina_86

Очень довольна сотрудничеством с Серафимой! она относится к числу тех немногих людей, которым можно доверить большой объем работы в сжатые сроки и знать, что работа будет сделана на отлично. Очень отзывчива и приятна в общении. Более того сфера деятельности нашей компании очень специфична, это и наши проф. термины и сами препараты , которые нужно знать к какой группе отнести!!! Вообщем задача была не простая , с которой Серафима справилась легко! Все выполнено согласно заданию, спасибо за сотрудничество ! Теперь буду обращаться только к ней . Всем рекомендую.