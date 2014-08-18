Создание интернет магазина

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка173 просмотра

Создание интернет магазина. Главное чтобы было быстро, качественно и красиво. Обязательна зона администрирования, которая будет понятна рядовому пользователю.

11 лет назад
Kristina_86
Кристина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$3000
30 дней
Очень довольна сотрудничеством с Серафимой! она относится к числу тех немногих людей, которым можно доверить большой объем работы в сжатые сроки и знать, что работа будет сделана на отлично. Очень отзывчива и приятна в общении. Более того сфера деятельности нашей компании очень специфична, это и наши проф. термины и сами препараты , которые нужно знать к какой группе отнести!!! Вообщем задача была не простая , с которой Серафима справилась легко! Все выполнено согласно заданию, спасибо за сотрудничество ! Теперь буду обращаться только к ней . Всем рекомендую.
Кристина - замечательный Заказчик и Человек. Четко поставлена задача. Ответственный подход. Своевременная оплата в полном объеме. Отвечала на все вопросы, всегда на связи. Что скажешь - масса положительных впечатлений и эмоций. Большое спасибо, до новых встреч. Желаю развития и процветания вашему нужному бизнесу. СПАСИБО!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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