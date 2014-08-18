Магазин на шоп-скрипт. нужно модифицировать форму заказа. Сделать более удобной для пользователей. Желательно сделать сегодня-завтра, что бы результат был максимально быстро. Оплата в р-не 50–60$
Создание интернет магазина
Создание интернет магазина. Главное чтобы было быстро, качественно и красиво. Обязательна зона администрирования, которая будет понятна рядовому пользователю.
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