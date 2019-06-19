Kyja

Ерохин Kyja

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Генерация/Перезапись композита битрикса парсером

    Требуется разработка парсера для генерации и перезаписи композита Битрикса. Парсер должен быть реализован на PHP, JS или Python с высокой производительностью и скоростью обхода. Обработка примерно 130-150 тысяч URL-адресов, запуск парсера будет осуществляться через cron.

    JavaScriptPHPPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание записей в хлблоке из тxt файла Bitrix

    Необходима разработка скрипта для создания и редактирования записей в хлблоке Bitrix из текстового файла. Скрипт должен находить совпадения по наименованию товара, получать его ID и обрабатывать свойства в строгом порядке, учитывая валютные курсы для USD и EUR.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание записей в хлблоке из тxt файла Bitrix

    Необходимо создать записи в инфоблоке Bitrix на основе текстового файла, содержащего данные о товарах. Требуется искать совпадения по наименованию, получать ID товара и создавать или редактировать записи в хлблоке. Данные из файла нужно разбивать по группам и секциям для записи в свойства.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скидка по метке в карточке товара

    Необходимо разработать функционал, который будет применять скидку к товарам на основе меток в карточке товара. Ожидается реализация на современном веб-технологиях с учетом удобства использования и интеграции в существующую систему.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Получение данных из справочника и сохрание результата в xlsx формате

    Разработайте простой парсер, который будет извлекать значения свойств элементов из справочника и сохранять результаты в формате xlsx. Используйте уже существующий парсер в качестве основы для выполнения задачи. Убедитесь в безопасности сделки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Битрикс, PHP, Отправка СМС, Заполнение свойств Highload-блоки

    Требуется разработать функционал для Битрикс, включая отправку СМС, скрытие стандартной формы авторизации, добавление пользовательских фотографий в Highload-блоки, а также слайдер и отзывы в карточке товара. Задание включает в себя генерацию пароля, авто ввод логина/пароля и работу с отзывами. Необходима верстка и интеграция с готовыми кодами.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать скрипт заполнения свойств bitrix php

    Необходимо доработать скрипт на PHP, который берет строки из файла и сопоставляет их с элементами в каталоге, заполняя свойства. Задача включает в себя обеспечение безопасной сделки. Более детальная информация предоставлена в гугл-документе.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка слайдеров обычные и 1 паралакс Bitrix

    Задача включает HTML-верстку слайдеров для платформы Bitrix. Необходимо реализовать как обычные слайдеры, так и с параллакс-эффектом. Обратите внимание, что требуется только верстка блоков, без дополнительных функций.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Микроразметка видео и переверстка фильтра Bitrix

    Необходимо выполнить микроразметку для видео, изменив поле meta itemprop="description". Также требуется полная переверстка фильтра в системе Bitrix. Работа должна быть выполнена в рамках безопасной сделки.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывод аудио и разметка для аудио Bitrix

    Необходимо реализовать вывод аудио на страницах Bitrix, а также добавить микроразметку для формата аудио. Работа выполняется только в рамках безопасной сделки. Подробности доступны в документе.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка Nginx Bitrix

    Сохранять и отдавать fastcgi_cache только если ответ x-bitrix-composite: Cache (200) fastcgi_cache настроен но без проверки композитного ответа Настроить proxy_cache Отдача композита из ngnix (композит настроен на memcached через сокет режим) Добавить ...

    Nginx
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки Layout Shift CLS гугла

    Правки Layout Shift Для получения ошибок в Layout Shift в консоли Chrome вкладка Performance c установленной галкой в Web Vitalis запустить профилирование https://prnt.sc/10tflaz Визуально можно проверить включив Layout Shift во вкладке ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка корзины Bitrix

    Доработка корзины Bitrix добавление транспортной компании API деловые линии с расчетом стоимости доставки в зависимости от локации. Определение местоположения через DData, заполнение полей через DData. Расчет стоимости доставки курьером в зависимости от местоположения клиента. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг 1 страницы сайта с заполнение полей и авторизацией

    Есть готовый скрипт парсинга без авторизации и отправкой сообщения в телеграм, требуется доработать до авторизации, заполнения 2 полей и эмуляции нажатия 2 кнопок Перезаписываемое условия в цикле максимальная сумма (допустим 1000) (при достижение значения ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг сайта без авторизации 1 страница с отправкой на почту

    Здравствуйте интересует парсинг сайта 1 страницабез авторизации с очередностью переобхода раз в 5 минут с отправкой результата на почту  Сайт  https://www.mmobuyer.com/ Берется информация из блока https://prnt.sc/qw4bhe Поля ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация frontend для Lighthouse

    Здравствуйте интересует оптимизация под мобильный Lighthouse гугла В основном оптимизация css/js обрезка фото до размера отображаемой области, шрифты,  и серия других правок в целом все описано в самом тесте Lighthouse  https://tortic.com/ ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Авто подгрузка карточек товаров со сменой урла Bitrix

    Предлагайте Ваши цены  Только безопасная сделка Краткое описание, детальное описание в файле  1.  Смена урлов при увеличение картинки  2.  Следующая карточка товара после прокрутки до начала подвала  3.  ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ajax + history + metrika правки на Bitrix

    Предлагайте пожалуйста адекватные цены задача достаточно простая Только безопасная сделка 1. Смена урлов при увеличение картинки для карточек тортов и рецептов https://tortic.com/catalog/torty/den_rozhdeniya/stem_ginger_cake3/ ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текста Кулинарная тематика

    Здравствуйте интересуют текста для страниц Главная страница ~1500 символов (Интернет магазин тортов-кексов) (Рецепты)   Страница Тортов ~1500 символов   Страница Рецепты ~1500 символов   Страница Рецепты ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

handpc
Сергей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$22
10 баллов
4 года назад
Скидка по метке в карточке товара
Благодарю за заказ, рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа
Ответный отзыв
handpc
Сергей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
4 года назад
Получение данных из справочника и сохрание результата в xlsx формате
Благодарю за заказ! Оперативно закрыли заказ, оплата поступила моментально.
Моментальное выполнение заказа
Ответный отзыв
mama_raketa
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
4 года назад
Верстка слайдеров обычные и 1 паралакс Bitrix
Отличний заказчик, все чотко поставлено ТЗ и всегда на связи
Отличная работа все быстро и в указанные сроки
Ответный отзыв
ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сбор контента
Спасибо Александру за работу и сотрудничество. Однозначно рекомендую данного заказчика.
Все сделано быстро и качественно, отличная работа
Ответный отзыв
God_Of_Code
Альберт 
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Корзина персональный заказ
Рекомендую!
все хорошо
Ответный отзыв
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