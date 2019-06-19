Требуется разработка парсера для генерации и перезаписи композита Битрикса. Парсер должен быть реализован на PHP, JS или Python с высокой производительностью и скоростью обхода. Обработка примерно 130-150 тысяч URL-адресов, запуск парсера будет осуществляться через cron.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходима разработка скрипта для создания и редактирования записей в хлблоке Bitrix из текстового файла. Скрипт должен находить совпадения по наименованию товара, получать его ID и обрабатывать свойства в строгом порядке, учитывая валютные курсы для USD и EUR.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать записи в инфоблоке Bitrix на основе текстового файла, содержащего данные о товарах. Требуется искать совпадения по наименованию, получать ID товара и создавать или редактировать записи в хлблоке. Данные из файла нужно разбивать по группам и секциям для записи в свойства.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать функционал, который будет применять скидку к товарам на основе меток в карточке товара. Ожидается реализация на современном веб-технологиях с учетом удобства использования и интеграции в существующую систему.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработайте простой парсер, который будет извлекать значения свойств элементов из справочника и сохранять результаты в формате xlsx. Используйте уже существующий парсер в качестве основы для выполнения задачи. Убедитесь в безопасности сделки.Закрыт3 года назад
Требуется разработать функционал для Битрикс, включая отправку СМС, скрытие стандартной формы авторизации, добавление пользовательских фотографий в Highload-блоки, а также слайдер и отзывы в карточке товара. Задание включает в себя генерацию пароля, авто ввод логина/пароля и работу с отзывами. Необходима верстка и интеграция с готовыми кодами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать скрипт на PHP, который берет строки из файла и сопоставляет их с элементами в каталоге, заполняя свойства. Задача включает в себя обеспечение безопасной сделки. Более детальная информация предоставлена в гугл-документе.Закрыт4 года назад
Задача включает HTML-верстку слайдеров для платформы Bitrix. Необходимо реализовать как обычные слайдеры, так и с параллакс-эффектом. Обратите внимание, что требуется только верстка блоков, без дополнительных функций.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо выполнить микроразметку для видео, изменив поле meta itemprop="description". Также требуется полная переверстка фильтра в системе Bitrix. Работа должна быть выполнена в рамках безопасной сделки.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать вывод аудио на страницах Bitrix, а также добавить микроразметку для формата аудио. Работа выполняется только в рамках безопасной сделки. Подробности доступны в документе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добавить для fastcgi_cache_bypass проверку что есть композитный ответ битрикса Не виртуальная машина bitrix Действующие настройки fastcgi_cache в файле Безопасная сделкаСистемное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Сохранять и отдавать fastcgi_cache только если ответ x-bitrix-composite: Cache (200) fastcgi_cache настроен но без проверки композитного ответа Настроить proxy_cache Отдача композита из ngnix (композит настроен на memcached через сокет режим) Добавить ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Правки Layout Shift Для получения ошибок в Layout Shift в консоли Chrome вкладка Performance c установленной галкой в Web Vitalis запустить профилирование https://prnt.sc/10tflaz Визуально можно проверить включив Layout Shift во вкладке ...HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Доработка корзины Bitrix добавление транспортной компании API деловые линии с расчетом стоимости доставки в зависимости от локации. Определение местоположения через DData, заполнение полей через DData. Расчет стоимости доставки курьером в зависимости от местоположения клиента. ...Закрыт4 года назад
Есть готовый скрипт парсинга без авторизации и отправкой сообщения в телеграм, требуется доработать до авторизации, заполнения 2 полей и эмуляции нажатия 2 кнопок Перезаписываемое условия в цикле максимальная сумма (допустим 1000) (при достижение значения ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте интересует парсинг сайта 1 страницабез авторизации с очередностью переобхода раз в 5 минут с отправкой результата на почту Сайт https://www.mmobuyer.com/ Берется информация из блока https://prnt.sc/qw4bhe Поля ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте интересует оптимизация под мобильный Lighthouse гугла В основном оптимизация css/js обрезка фото до размера отображаемой области, шрифты, и серия других правок в целом все описано в самом тесте Lighthouse https://tortic.com/ ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Предлагайте Ваши цены Только безопасная сделка Краткое описание, детальное описание в файле 1. Смена урлов при увеличение картинки 2. Следующая карточка товара после прокрутки до начала подвала 3. ...Закрыт6 лет назад
Предлагайте пожалуйста адекватные цены задача достаточно простая Только безопасная сделка 1. Смена урлов при увеличение картинки для карточек тортов и рецептов https://tortic.com/catalog/torty/den_rozhdeniya/stem_ginger_cake3/ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте интересуют текста для страниц Главная страница ~1500 символов (Интернет магазин тортов-кексов) (Рецепты) Страница Тортов ~1500 символов Страница Рецепты ~1500 символов Страница Рецепты ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад