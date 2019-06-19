Необходимо создать записи в инфоблоке Bitrix на основе текстового файла, содержащего данные о товарах. Требуется искать совпадения по наименованию, получать ID товара и создавать или редактировать записи в хлблоке. Данные из файла нужно разбивать по группам и секциям для записи в свойства.