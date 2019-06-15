Тексты: редактирование, копирайтинг, рерайтинг.
С удовольствием выполню предложенную вами работу с текстами:
- описание товаров, услуг на сайте;
- редактирование и корректировка;
- рерайт;
- продающие тексты.
Работала с темами: недвижимость, туризм, психология, рецепты, поздравления в стихах.
Имею высшее юридическое образование и опыт написания научных работ с хозяйственного и
гражданского права.
Владею: украинским и русским языками (свободно), английским – средний (intermediate).
За переводы не берусь, но работала с источниками на болгарском и польском языках.
Продающие тексты
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$1/час
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#52
Нейминг и Слоганы
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$1/час
от $1от 1 дня
#111
Рерайтинг
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$1/час
от $1от 1 дня
#119
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#342