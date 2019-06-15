Ladenko

Виктория Ladenko

 
42 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Тексты: редактирование, копирайтинг, рерайтинг.

С удовольствием выполню предложенную вами работу с текстами:

- описание товаров, услуг на сайте;

- редактирование и корректировка;

- рерайт;

- продающие тексты.

Работала с темами: недвижимость, туризм, психология, рецепты, поздравления в стихах.

 

Имею высшее юридическое образование и опыт написания научных работ с хозяйственного и

гражданского права.

 

Владею: украинским и русским языками (свободно), английским – средний (intermediate).

За переводы не берусь, но работала с источниками на болгарском и польском языках.

Поздравление в стихах
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#52
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#111
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#119
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#342