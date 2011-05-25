Lara_hm

Лариса Мельник Lara_hm

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

shtolz
Эдуард 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Добавление товаров на Virtuemart 2.0
Спасибо! Очень оперативно и качественно выполнена работа, буду обращаться еще
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Работа была выполнена просто отлично и в кратчайшие сроки. Я очень довольна - буду обращаться еще. Лариса очень ответственный исполнитель.
Спасибо заказчику! Только положительные впечатления от сотрудничества.
Ответный отзыв
iluh
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Наполнение 3 сайтов
Супер, всем советую! Таких толковых работников давно не встречал.
Илья, Спасибо!!! Внимательный и точный заказчик. Очень довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов
$12
10 баллов
14 лет назад
Найти недостающие товары в списке товаров
Работа была выполнена быстро, четко, и без лишних вопросов. Доволен сотрудничеством.
Четкое задание. Моментальная оплата и отзыв. Приятно работать с заказчиком.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга