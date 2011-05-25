Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Спасибо! Очень оперативно и качественно выполнена работа, буду обращаться еще
$10
10 баллов
14 лет назад
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Работа была выполнена просто отлично и в кратчайшие сроки. Я очень довольна - буду обращаться еще. Лариса очень ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Спасибо заказчику! Только положительные впечатления от сотрудничества.
$50
10 баллов
14 лет назад
Супер, всем советую! Таких толковых работников давно не встречал.
Ответный отзыв
Илья, Спасибо!!! Внимательный и точный заказчик. Очень довольна сотрудничеством.
$12
10 баллов
14 лет назад
Работа была выполнена быстро, четко, и без лишних вопросов. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Четкое задание. Моментальная оплата и отзыв. Приятно работать с заказчиком.
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4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга