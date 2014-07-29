Администратор сетей, серверов и приложений. Стаж в отрасли - 8 лет.

К оплате принимаю:

Карта Сбербанка

Яндекс.Деньги

Webmoney

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Опыт и знания

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Коммутация и маршрутизация

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Глубокое понимание сетевых технологий.

Любое коммутационное или маршрутизирующее оборудование, firewall и т.п. для меня не большая загадка.

Большой опыт работы с оборудованием широкого круга вендоров: Cisco, Dlink, Zyxel, Alcatel, Huawei и т.п.

Cisco Certified

CCNA, CCNP SP BGP, CCNP R&S Switch

CSCO11498088

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VOIP

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IP-телефония (Asterisk во всевозможных сборках, шлюзы и прочее сопровождающее оборудование).

Глубокое понимание самого SIP-протокола.

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Windows

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Глубокое знание Windows Security

Active Directory

Терминальные сервера (RDP, RemoteAPP)

Exchange

Cхемы лицензирования

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Linux

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Администрирование Linux (широкий перечень вопросов, администрирование всех популярных сервисов).

Все для администрирования Web-серверов.

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Виртуализация

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Hyper-V

VMware ESXI

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Мониторинг

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Внедрение и сопровождение систем мониторинга в частности на Zabbix.

Глубокое понимание основных managament протоколов, в частности SNMP.

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CRM

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Небольшой опыт внедрения CRM-систем, в частности vTiger.

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