К оплате принимаю:
Карта Сбербанка
Яндекс.Деньги
Webmoney
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Опыт и знания
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Коммутация и маршрутизация
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Глубокое понимание сетевых технологий.
Любое коммутационное или маршрутизирующее оборудование, firewall и т.п. для меня не большая загадка.
Большой опыт работы с оборудованием широкого круга вендоров: Cisco, Dlink, Zyxel, Alcatel, Huawei и т.п.
Cisco Certified
CCNA, CCNP SP BGP, CCNP R&S Switch
CSCO11498088
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VOIP
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IP-телефония (Asterisk во всевозможных сборках, шлюзы и прочее сопровождающее оборудование).
Глубокое понимание самого SIP-протокола.
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Windows
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Глубокое знание Windows Security
Active Directory
Терминальные сервера (RDP, RemoteAPP)
Exchange
Cхемы лицензирования
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Linux
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Администрирование Linux (широкий перечень вопросов, администрирование всех популярных сервисов).
Все для администрирования Web-серверов.
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Виртуализация
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Hyper-V
VMware ESXI
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Мониторинг
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Внедрение и сопровождение систем мониторинга в частности на Zabbix.
Глубокое понимание основных managament протоколов, в частности SNMP.
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CRM
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Небольшой опыт внедрения CRM-систем, в частности vTiger.
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