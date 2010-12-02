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Портфолио
- Что такое медицинский массаж209 просмотров
- Страсть, приводящая к кариесу208 просмотров
- Арбажский район (информационно-справочная статья)223 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
4 балла
13 лет назад
Елена очень хороший рерайтер, но по непонятным причинам отказалась от работы не доделав ее до конца. Отрицательный отзыв не могу поставить из-за отличного качества той части работы, которую выполнила
Ответный отзыв
Заказчик очень хороший. Прошу прощения, не смогла закончить работу по объективным причинам.
$1
10 баллов
13 лет назад
Благодарен Елене за работу со статьями, все сделано качественно и оперативно, рекомендую как грамотного специалиста
Ответный отзыв
Юрий - отличный заказчик, работать с ним легко и приятно. Очень четко ставит задачу, оплата моментальная. Было очень приятно сотрудничать.
Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
#631
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2005