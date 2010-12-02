Lena12

Елена Lena12

 
43 годаУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Грамотно, уникально, качественно, эффективно Хорошие тексты по хорошей цене

Доброго времени суток!

Спасибо, что нашли время заглянуть на мою страничку.

Если вам нужны качественные тексты – информативные, грамотные, креативные – значит, вы попали по адресу!

Предоставляемые услуги:

- Рерайтинг;

- SEO- рерайтинг;

- Копирайтинг;

- SEO- копирайтинг;

- Новости, пресс-релизы, рассылки;

- Аналитические статьи;

- Статьи и тексты на медицинскую тематику.

SEO-копирайтингSEO-рерайтинг
Отзывы заказчиков
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
4 балла
13 лет назад
Рерайт описаний фильмов
Елена очень хороший рерайтер, но по непонятным причинам отказалась от работы не доделав ее до конца. Отрицательный отзыв не могу поставить из-за отличного качества той части работы, которую выполнила
Заказчик очень хороший. Прошу прощения, не смогла закончить работу по объективным причинам.
Ответный отзыв
polarts
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайт статей: нужно много статей, разные темы
Благодарен Елене за работу со статьями, все сделано качественно и оперативно, рекомендую как грамотного специалиста
Юрий - отличный заказчик, работать с ним легко и приятно. Очень четко ставит задачу, оплата моментальная. Было очень приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $3
от 1 дня
#631
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2005