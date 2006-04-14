Нужен рабочий магазин. Вся техническая часть в наличии от ВМ. Нужно только поставить дизайн и всю систему Пример площадки на этой технологии - plati.ru
Дизайн сайтов18 заявок
Закрыт
17 лет назад
Нужен рабочий магазин. Вся техническая часть в наличии от ВМ. Нужно только поставить дизайн и всю систему Пример площадки на этой технологии - plati.ru
Нужен баннер на сайт http://fanfootb.com и на форум http://fanfootb.com/forum/ Прошу, ваши предложения...
Нужно повысить тИЦ и PR сайта http://fanfootb.com до 1000/7 Вывести сайт на первые места в поиске Футбол Новости футбола Футбольный форум Правила футбола История футбола