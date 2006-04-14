Lexa1

Гость Lexa1

 
NaN летУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание магазина

    Нужен рабочий магазин. Вся техническая часть в наличии от ВМ. Нужно только поставить дизайн и всю систему Пример площадки на этой технологии - plati.ru

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Нужно повысить тИЦ и PR сайта http://fanfootb.com до 1000/7 Вывести сайт на первые места в поиске Футбол Новости футбола Футбольный форум Правила футбола История футбола

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад