Lili-an-na

Лилия Lili-an-na

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$170
10 баллов
11 лет назад
Верстка под вебасист
Отличный заказчик. ТЗ была достаточно внятным, конечно появились доп. вопросы потом , но в целом без перегиба палки. Хочу отметить отдельный плюс заказчика - позитивное общение, и пребывание на связи всегда, когда нужно. Более чем доволен работой с Лилией. Рекомендую к сотрудничеству всем и себе в первую очередь :)
Хочу поблагодарить Алекса за сотрудничество - работа была выполнена в полном объеме, и при этом практически все дополнительные правки не учтенные в ТЗ также были выполнены. В целом проект занял больше рассчитанного времени, но и работа оказалась сложнее - корректировался код вебасиста, была проведена не только верстка, но и отладка работы движка. Особая благодарность за контактность Алекса - всегда на связи, только конструктив и позитив. Рекомендую всем к сотрудничеству и конечно сама при случае обращусь!
Ответный отзыв
xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Добавить на сайт скрипт слайдера
PHP
Лилия очень приятный заказчик. Оперативно отвечает на возникающие вопросы и грамотно объясняет суть задачи. Оплата пришла по завершению проекта сразу - рекомендую!
Спасибо Борису - тщательно подошел к заданию, хорошо разбирается в скриптах , вникает. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$125
10 баллов
12 лет назад
Закончить интернет-магазина на virtuemart
С Лилией было очень приятно работать! Всегда на связи, приятная в общении, все вопросы решаются очень быстро.Так же получил оплату сразу же после окончания работы. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Владислав отлично владеет Joomla + VM, тщательно вник в задание, помог скорректировать дизайн , настроил вывод модулей. При этом легок в общении, все задачи легко решаются. Желаю удачи Владиславу и всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
f_lelya
Ольга 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Доработка интернет-магазина virtuemart
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо Ольге за работу - приятная в общении, знает джумлу и вирт март, к работе подходит тщательно и аккуратно, профессионал. Рекомендую и конечно планирую в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
Ranivel
Ольга 
52 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$185
10 баллов
12 лет назад
Дизайн и логотип интернет-магазина
Лилия, спасибо за сотрудничество, которое оставило только приятные впечатления! Заказчик адекватный, коммуникабельный, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Ольга, большое спасибо за сотрудничество и за качественную работу! С вами приятно работать, вы ответственный, профессиональный и гибкий человек, нацелены на результат, всегда на связи. Уверена, обязательно еще к вам обращусь!
Ответный отзыв