Lili-an-na

Необходимо натянуть новый дизайн (в приложении) на интернет магазин velurs.com/ Движок – друпал коммерс. ТЗ прикрепляю к заданию.
- $200HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин авто запчастей. ГЛАВНОЕ в ответе при выборе исполнителя - ЧЕТКИЙ ОТВЕТ - возможно ли реализовать его так, чтобы информация – цены, прайсы подгружались от ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо в вебасисте осуществить следующие правки: 1) В под категории не работает сортировка (выдает ошибку) - скриншот прикладываю. 2) В плагине "Количество товаров на странице" при выборе ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $120
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать простой дизайн и натянуть на движок вебасиста, настроить работоспособность модулей, возможно немного вмешаться в код. Оплата – по факту выполнения проекта, если ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день ,уважаемые фрилансеры! Есть готовый сайт на вебасист, готовится новый дизайн. Интересует - в какую стоимость вы оцените работу по его наладке - возможно будут приобретатся новые модули или вы ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добавить на сайт в раздел "php" скрипт слайдера.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $126
Необходимо доработать и настроить интернет-магазин на virtuemart согласно ТЗЗавершен12 лет назад
- $25
Добрый день. Необходимо донастроить шаблон интернет-магазина на virtuemart - вывести в необходимом количестве категории, товары. Настроить внешний вид странички товара, поля товара. Сроки - 1 день.Завершен12 лет назад
Есть готовый дизайн сайта, нужно проконсультировать в выборе движка и способа верстки к нему.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $350
Необходимо разработать интернет - магазин ювелирных украшений. Прототипы сайтов: http://ingold.ua/category/kolca/ по дизайну ; http://diamant.kiev.ua/jewelry/rubs/ring/ - по функционалу.Завершен12 лет назад
Добрый день! Нужно разработать блок интеграции 1С и интернет-магазина на DrupaL Интернет - магазин находится на стадии разработки.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $350
Разработка интернет-магазина по часам на базе готового дизайна. Функционал - наподобие сайта http://www.alltime.ru/.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $185
Разработка дизайна и логотипа интернет-магазина по продаже часовДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад