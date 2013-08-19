Lili-an-na

Хочу поблагодарить Алекса за сотрудничество - работа была выполнена в полном объеме, и при этом практически все дополнительные правки не учтенные в ТЗ также были выполнены. В целом проект занял больше рассчитанного времени, но и работа оказалась сложнее - корректировался код вебасиста, была проведена не только верстка, но и отладка работы движка. Особая благодарность за контактность Алекса - всегда на связи, только конструктив и позитив. Рекомендую всем к сотрудничеству и конечно сама при случае обращусь!