HTML-верстка, сайты под ключ
HTML+CSS+JS верстка:
Кроссбраузерность (IE6+, FireFox, Opera, Google Chrome, Safari)
Резиновая/фиксированная
Блочная верстка
Валидный HTML
SEO-friendly
Семантика
Создание шаблонов для CMS Joomla (Joostina)
Создание сайтов под ключ на CMS Joomla (Joostina)
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Портфолио
- Лазурь180 просмотров
- Uv-systems.ru250 просмотров
- Strahovki161.ru256 просмотров
- RingRace226 просмотров
- ЮТПСП218 просмотров
- Грань199 просмотров
- Полезные продукты197 просмотров
- Spec-lkm196 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!