Lille

Елена Хомченко Lille

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
HTML-верстка, сайты под ключ

HTML+CSS+JS верстка:

Кроссбраузерность (IE6+, FireFox, Opera, Google Chrome, Safari)

Резиновая/фиксированная

Блочная верстка

Валидный HTML

SEO-friendly

Семантика

Создание шаблонов для CMS Joomla (Joostina)

Создание сайтов под ключ на CMS Joomla (Joostina)

Верстка сайтаHTMLCSSJoomla
Портфолио
Отзывы заказчиков
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сверстать макет и установить его на Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!