Необходимо написать скрипт, который будет запрашивать через JavaScript данные, передавать их второму php скрипту, и далее в нужном формате отправлять данные по API. ТЗ готов выслать по запросу. Бюджет: до 40$ Сроки 1-2 дня
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$40
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- $40Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
После переноса на другой хост php скрипт выдает ошибку. Нужно поправить и сделать так, чтобы все работало. По запросу готов выслать ftp доступ. Оплата - 10$Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Есть PHP скрипт, который обращается по API и формирует массив данных. Нужно изменить параметры в запросе данных по API. Сам скрипт и ТЗ предоставлю по запросу. Бюджет 10$, сроки - 1 деньВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужно помочь решить проблему с php. Скрипт генерирует массив данных, сохраняет его в csv и далее скачивает файл. После скачивания и открытии файла - последняя строчка обрезается. При том, что если открыть файл с сервера ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
5 лет назад
Четко поставил задачу! Объяснял по задаче! Оплатил сразу после выполнения! Рад был сотрудничать!
Ответный отзыв
Благодарю Павла за написание довольно сложного скрипта в связке на JavaScript + PHP + API. Все было сделано в течение суток. Скрипт работает как надо. Буду обращаться еще по другим проектам. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
5 лет назад
Оплачено моментально. Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо, все было сделано очень быстро.
$5
10 баллов
5 лет назад
Все прошло хорошо. Оплату получил сразу же :) Обращайтесь)
Ответный отзыв
Спасибо Денису за очень быструю помощь, буквально за 5 минут помог внести правки в php скрипт.