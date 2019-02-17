Log737

Иван Log737

 
38 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать скрипт на JavaScript + PHP + API

    $40

    Необходимо написать скрипт, который будет запрашивать через JavaScript данные, передавать их второму php скрипту, и далее в нужном формате отправлять данные по API.  ТЗ готов выслать по запросу. Бюджет: до 40$ Сроки 1-2 дня

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поправить php скрипт

    $10

    После переноса на другой хост php скрипт выдает ошибку. Нужно поправить и сделать так, чтобы все работало.  По запросу готов выслать ftp доступ. Оплата - 10$

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Внести правки в PHP скрипт

    $10

    Есть PHP скрипт, который обращается по API и формирует массив данных. Нужно изменить параметры в запросе данных по API. Сам скрипт и ТЗ предоставлю по запросу.  Бюджет 10$, сроки - 1 день

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помочь с php

    $5

    Нужно помочь решить проблему с php. Скрипт генерирует массив данных, сохраняет его в csv и далее скачивает файл. После скачивания и открытии файла - последняя строчка обрезается. При том, что если открыть файл с сервера ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
borysenko
Павел 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Написать скрипт на JavaScript + PHP + API
Четко поставил задачу! Объяснял по задаче! Оплатил сразу после выполнения! Рад был сотрудничать!
Благодарю Павла за написание довольно сложного скрипта в связке на JavaScript + PHP + API. Все было сделано в течение суток. Скрипт работает как надо. Буду обращаться еще по другим проектам. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Поправить php скрипт
Оплачено моментально. Все хорошо. Рекомендую.
Спасибо, все было сделано очень быстро.
Ответный отзыв
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Помочь с php
Все прошло хорошо. Оплату получил сразу же :) Обращайтесь)
Спасибо Денису за очень быструю помощь, буквально за 5 минут помог внести правки в php скрипт.
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