Основные технологии, используемые при реализации проектов: C#, PHP, различные сервера баз данных.

Вы получаете не только готовое решение, но и исходные тексты, консультации по установке и настройке ПО.

В ходе выполнения проекта вы можете в любой момент посмотреть, что уже сделано и при необходимости внести коррективы.

Практически постоянное присутствие онлайнпозволяет оперативно решать возникающие вопросы.

Оплата производится только после как вы получите готовое решение и проверите его работоспособность. Оплата принимается любым удобным для вас способом.

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