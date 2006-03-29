LokkiRU

Гость LokkiRU

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Основные технологии, используемые при реализации проектов: C#, PHP, различные сервера баз данных.

Вы получаете не только готовое решение, но и исходные тексты, консультации по установке и настройке ПО.

В ходе выполнения проекта вы можете в любой момент посмотреть, что уже сделано и при необходимости внести коррективы.

Практически постоянное присутствие онлайнпозволяет оперативно решать возникающие вопросы.

Оплата производится только после как вы получите готовое решение и проверите его работоспособность. Оплата принимается любым удобным для вас способом.

Контактные данные:

ICQ: 50391459

e-mail: [email protected]

tel. 8-915-185-0200

PHP

  • Доработка приложения под WM5

    $50

    При запуске приложение должно считывать настройки подсветки и энергорежима. После запуска приложение проверяет состояние определенных COM-портов - занят или свободен. В зависимости от состояния, настройки меняются на заданные пользователем либо восстанавливаются настройки, считанные при запуске. Оставляйте предложения с ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Консультации по ASP .NET 2.0

    Оставляйте аську и стоимость часа консультаций по аське на тему ASP .NET 2.0 Консультация необходима сегодня, примерно с 22 до 24 - как по времени получится. По большей части вопросы начального уровня - просто нет времени копаться ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка Apache + PHP

    Имеется апач + PHP5 Требуется: 1. минимум. Настройка апача таким образом, чтобы посредством .htaccess каталог скрипта обрабатывался не PHP5, а PHP 4 2. максимум. Настройка апача таким образом, чтобы посредством .htaccess каталог скрипта обрабатывался определенной версией PHP Не требуется ...

    PHPApache
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Shell-скрипт

    Необходим шелл-скрипт. Что скрипт должен делать. Брать список каталогов и записывать их содержимое на болванку в каталог, имя которого равно времени создания резервной копии. В мультисессии. Список каталогов можно держать внутри скрипта - навороченные конфиги не требуются. Ели ...

    Debian
    Веб-программирование1 заявка
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
emorozov
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$10
10 баллов
18 лет назад
Shell-скрипт
Сотрудничество на высшем уровне и в срок.
Быстро и то, что требовалось.
Ответный отзыв