При запуске приложение должно считывать настройки подсветки и энергорежима. После запуска приложение проверяет состояние определенных COM-портов - занят или свободен. В зависимости от состояния, настройки меняются на заданные пользователем либо восстанавливаются настройки, считанные при запуске. Оставляйте предложения с ...
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Оставляйте аську и стоимость часа консультаций по аське на тему ASP .NET 2.0 Консультация необходима сегодня, примерно с 22 до 24 - как по времени получится. По большей части вопросы начального уровня - просто нет времени копаться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Имеется апач + PHP5 Требуется: 1. минимум. Настройка апача таким образом, чтобы посредством .htaccess каталог скрипта обрабатывался не PHP5, а PHP 4 2. максимум. Настройка апача таким образом, чтобы посредством .htaccess каталог скрипта обрабатывался определенной версией PHP Не требуется ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходим шелл-скрипт. Что скрипт должен делать. Брать список каталогов и записывать их содержимое на болванку в каталог, имя которого равно времени создания резервной копии. В мультисессии. Список каталогов можно держать внутри скрипта - навороченные конфиги не требуются. Ели ...Веб-программирование1 заявкаЗавершен18 лет назад
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