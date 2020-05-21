Дизайн, который Вы заслужили)
Архитектура и дизайн для меня - не работа, а стиль жизни. Я искренне получаю удовольствие от того, что делаю, поэтому результатом моей работы становятся пространства, в которых люди наслаждаются жизнью.
Моя работа включает такие основные этапы:
1) Составляем тех. задание на основе Ваших пожеланий.
2) Определяем, какие интерьеры Вам по душе на примере референсов.
3) Предлагаю Вам несколько вариантов планировки (обычно 3).
4) Составляю коллаж, он отражает настроение и общую атмосферу интерьера.
5) Создаю 3д эскиз - модель, где наглядно видна планировка в объеме, концепция дизайна.
6) Выполню визуализацию, она даст понимание будущего интерьера, его деталей.
7) После утверждения визуализаций подготовлю пакет чертежей для строителей.
Мой опыт:
Есть опыт работы в двух дизайн-студиях и опыт удаленной работы.
Закончила архитектурный факультет ПГАСА.
Используемый софт:
Archicad
Revit
3ds max
Corona Renderer
SketchUp
Photoshop
Портфолио
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