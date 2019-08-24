Ребятушки, нужно сделать визитки (2 примера). Оплата 600р. Кому интересно - пишите. Дам более детальную информацию.
- $10Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Ребята, нужно придумать 2 макета рекламного магнитика (5*9 см, и 5,4*8,6 см) для проекта yourfun.ru. Там нужно оставить место для написания промо, он будет давать скидку 10%. Можете это тоже указать. Макет должен быть ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ребятушки! Нужно настроить рекламу нового проекта yourfun.ru в вк и поисковых (яндекс директ, гугл реклама, сформировать семантическое ядро,настроить в лк все и запустить) качественно и быстро. Пишите Ваши сроки, результаты и стоимость Ваших услуг.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Ребятушки, нужно сделать супер мелочь, которую сделать никак не получается. В мобильной версии сайта yourfun.ru (при условии, что у Вас диагональ экрана от 5.8 и меньше) поправить в шапке текст (игра, которая ...и тд) так, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
https://www.weblancer.net/projects/bannery-8/bannery-dlya-sotc-setej-996476/ нужно будет из сделать и разместить в соц сети чтоб корректно отображались как в компьютерной версии так и в мобильной ) в типа лого(2 называется файл) просто чистеньким сделать в фотошопе, ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Ребятушки! Очень быстро нужно сделать до 21.00 по Московскому времени баннеры для соц сетей в вк и фейс буке под моб и компьютерные варианты, чтоб все корректно отображалось и настроить в соц сетях шапки баннеров ...Баннеры1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $15
Ребятушки! Нужно придумать, и составить текст с картинками для 2х постов рекламных в соц сетях (ВК, фейсбук и тд) для проекта yourfun.ru до 500 символов! + подредактировать текст на самом сайте. Пожалуйста, посмотрите сайт, ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Ретятушки! Нужно сделать 2 рекламных баннера для сайта yourfun.ru для их размещения в ВК,фейсбуке и тд. (они должны быть позитивными, пожалуйста, ознакомьтесь с сайтом, чтоб понять специфику) Сайт направлен на поиск новых друзей, получение эмоций, ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Ребята! Есть написанный сайт yourfun.ru но там нет дизайна. Нужно придумать интересный, красивый дизайн уже готовому сайту (подобрать цвета под готовые блоки, иконки, шрифты чтоб на всей страничке сочетались,цвет текстов). Блок с фотографиями ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
до 16 августа необходимо сверстать сайт одностраничник Основное: Сайт должен быть адаптированным под разные экраны (телефоны, планшеты, ноуты, компы) Регистрация пользователя (база данных) Оплату настраивать не нужно. Можно сверстать из ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад