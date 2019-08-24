Lubo4ka3

Любовь Lubo4ka3

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Сделать макет рекламного магнита на холодильник до 6.10 до 19,00 мск

    Ребята, нужно придумать 2 макета рекламного магнитика (5*9 см, и 5,4*8,6 см) для проекта yourfun.ru. Там нужно оставить место для написания промо, он будет давать скидку 10%. Можете это тоже указать.  Макет должен быть ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить рекламу в соц сетях и поисковых системах.

    Ребятушки! Нужно настроить рекламу нового проекта yourfun.ru в вк и поисковых (яндекс директ, гугл реклама, сформировать семантическое ядро,настроить в лк все и запустить) качественно и быстро. Пишите Ваши сроки, результаты и стоимость Ваших услуг.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подправить код 2строчки текста до 20/08 до 17.00 по Московск времени

    $10

    Ребятушки, нужно сделать супер мелочь, которую сделать никак не получается. В мобильной версии сайта yourfun.ru (при условии, что у Вас диагональ экрана от 5.8 и меньше) поправить в шапке текст (игра, которая ...и тд) так, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннеры для соц сетей

    $15

    https://www.weblancer.net/projects/bannery-8/bannery-dlya-sotc-setej-996476/  нужно будет из сделать и разместить в соц сети чтоб корректно отображались как в компьютерной версии так и в мобильной )  в типа лого(2 называется файл) просто чистеньким сделать в фотошопе, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннеры для соц сетей

    $15

    Ребятушки! Очень быстро  нужно сделать  до 21.00 по Московскому времени баннеры для соц сетей в вк и фейс буке под моб и компьютерные варианты, чтоб все корректно отображалось и настроить в соц сетях шапки баннеров ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать 2поста для рекламы в соц сетях+ доп task до 2.09, 18:00 Москва

    $15

    Ребятушки! Нужно придумать, и составить текст с картинками для 2х постов рекламных в соц сетях (ВК, фейсбук и тд) для проекта yourfun.ru  до 500 символов! + подредактировать текст на самом сайте. Пожалуйста, посмотрите сайт, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать 2 рекл.баннера для рекламы вконтакте и т.д

    $15

    Ретятушки! Нужно сделать 2 рекламных баннера для сайта yourfun.ru для их размещения в ВК,фейсбуке и тд. (они должны быть позитивными, пожалуйста, ознакомьтесь с сайтом, чтоб понять специфику) Сайт направлен на  поиск новых друзей, получение эмоций, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лэгдинга (подбор фона блоков, иконок, цветовую гамму, шрифты)

    $50

    Ребята! Есть написанный сайт yourfun.ru но там нет дизайна.  Нужно придумать интересный, красивый дизайн уже готовому сайту (подобрать цвета под готовые блоки, иконки, шрифты чтоб на всей страничке сочетались,цвет текстов).  Блок с фотографиями ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать сайт

    $100

    до 16 августа необходимо сверстать сайт одностраничник  Основное:  Сайт должен быть адаптированным под разные экраны (телефоны, планшеты, ноуты, компы) Регистрация пользователя (база данных) Оплату настраивать не нужно.  Можно сверстать из ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать макет рекламного магнита на холодильник до 6.10 до 19,00 мск
Все супер! ТЗ и корректировки четкие, оплата мгновенная! Спасибо!
Наталья сделала все быстро и как просили. Рекомендую! Приятно общаться, исполнительная, ответственная! Все в срок!
Ответный отзыв
is_kondratyev
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Подправить код 2строчки текста до 20/08 до 17.00 по Московск времени
Всё ок. Спасибо за задачу! Быстрые оплата и обратная связь на протяжении проекта! Рекомендую.
Лучший исполнитель на моей практике!Помогал, давал правильные советы, сделал идеально все ! Побольше бы таких специалистов! Рекомендую!
Ответный отзыв
Zelenyuk_A
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Баннеры для соц сетей
Всегда рад сотрудничеству с Любовью: чёткие задания, справедливые замечания, оперативная коммуникация, приятное общение и, конечно же, своевременная оплата. Спасибо, что обращаетесь и всего наилучшего!
Снова обратилась к Александру. Сделал все молниеносно и качественней , чем я просила :) буду обращаться еще :) Рекомендую , останетесь более чем довольны!
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Zelenyuk_A
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать 2 рекл.баннера для рекламы вконтакте и т.д
Приятный, дружелюбный заказчик. Крайне рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Александра рекомендую! Сделал больше, чем надо было и лучше чем ожидалось. Общаться очень приятно. По срокам все более чем вовремя! Супер исполнитель, побольше бы таких! :)
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DenRayzer
25 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лэгдинга (подбор фона блоков, иконок, цветовую гамму, шрифты)
Чудесный заказчик! Любовь четко поставила задачу, предоставила все нужные материалы. Общаться с ней легко и приятно, оплата в срок. Рекомендую!
Я осталась в восторге от сотрудничества и проекта!Елизавета сделала все очень быстро, креативно, стильно, учла все пожелания с заказа. Общаться приятно. Рекомендую однозначно!
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