Lunaray

Житник Анастасия Lunaray

 
33 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Ключевая информация:

- Качественное написание уникальных текстов, обзоров и описаний для сайта.

- Подбор и редактирование изображений для сайта

- Опыт создания дизайна для сайта

- Опыт создания интерфейсов для программ

- Понимание основ WEB-дизайна и принципов работы WEB-приложений

- Базовые знания HTML/CSS

- Базовые знания SEO, SMM

- Быстрая раскрутка страниц в соцсетях

- Опытный пользователь Adobe Photoshop

- Опыт работы с админ. панелью Joomla/Joostina

Опыт работы:

Руководитель интернет - магазина

июль 2012 - июнь 2013

Союз Мебель (http://www.souzmebel.com.ua)

Начинала свою деятельность с работы контент-менеджера, выполняла дизайнерские работы.

Позже стала руководителем интернет-магазина

Контент менеджер

январь 2013 - май 2013

Мебельная Лавка (http://www.mebellavka.com.ua/)

Наполнение сайта с нуля

Администратор сайта, менеджер по работе с клиентами.

октябрь 2011 - июль 2012

Ай-Ти-Бизнес (http://www.itb.kiev.ua)

Оператор компьютерного центра

апрель 2008 - июль 2011

Международный Соломонов университет

Образование:

Международный Соломонов университет (Киев)

Год окончания 2011

специальность "Финансы и кредит", экономический факультет, бакалавр

Владение языками:

Английский - продвинутый

Русский - родной

Украинский - свободно

Личные качества:

Обладаю навыком быстрого поиска информации в интернете.

HTMLCSSJoomlaPhotoshop
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