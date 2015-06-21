Ключевая информация:
- Качественное написание уникальных текстов, обзоров и описаний для сайта.
- Подбор и редактирование изображений для сайта
- Опыт создания дизайна для сайта
- Опыт создания интерфейсов для программ
- Понимание основ WEB-дизайна и принципов работы WEB-приложений
- Базовые знания HTML/CSS
- Базовые знания SEO, SMM
- Быстрая раскрутка страниц в соцсетях
- Опытный пользователь Adobe Photoshop
- Опыт работы с админ. панелью Joomla/Joostina
Опыт работы:
Руководитель интернет - магазина
июль 2012 - июнь 2013
Союз Мебель (http://www.souzmebel.com.ua)
Начинала свою деятельность с работы контент-менеджера, выполняла дизайнерские работы.
Позже стала руководителем интернет-магазина
Контент менеджер
январь 2013 - май 2013
Мебельная Лавка (http://www.mebellavka.com.ua/)
Наполнение сайта с нуля
Администратор сайта, менеджер по работе с клиентами.
октябрь 2011 - июль 2012
Ай-Ти-Бизнес (http://www.itb.kiev.ua)
Оператор компьютерного центра
апрель 2008 - июль 2011
Международный Соломонов университет
Образование:
Международный Соломонов университет (Киев)
Год окончания 2011
специальность "Финансы и кредит", экономический факультет, бакалавр
Владение языками:
Английский - продвинутый
Русский - родной
Украинский - свободно
Личные качества:
Обладаю навыком быстрого поиска информации в интернете.