MKmaster

Mikhail Kolomenskiy MKmaster

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Профессиональный рерайт каждый день

    $250

    Рерайт статей разнличных тематик, где-то 3-4 статьи каждый день, за исключением праздников. Нужен ответственный человек, который бывает часто на связи и сдает свою работу в срок. Только с богатым опытом работы! цены и портфолио для начала долговременного ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивые тексты для тестов.

    $250

    Нужны интересные тексты для нацеливания посетителей на прохождения тестов на сайте Moiresultat.ru На главную страницу и для внутренних перед началом каждого теста.

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание аналога проекта odnoklassniki.ru (Т.З)

    $100

    Добрый день! Создание аналога проекта odnoklassniki.ru и vkontakte.ru - т.е два в одном. Нужно подготовить т.з. - 100 wmz! Полную цену проекта указать в т.з! Только для серьезных профессионалов с опытом создания масштабных проектов. В т.з обязательно ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание рекламного скрипта

    Нужна партнерка. Пока будет только активный рекламный блок внизу экрана, который двигается за скролом. Пример: http://mp3ex.net/index.php?do=cat&amp;category=kk Геотаргетинг, выбор разделов для рекламирования, определение лимита бюджета, 3-х уровневая реферальная программа, удобная статистика. Потом будут добавлены новые виды рекламы. Остальные ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание скрипта типа web-rom

    $100

    Нужен такой скрипт либо java скрипт, который открывается нужный сайт в окне, в котором был клик и осуществляется переход в новое окно. Получается, что в реферальном окне открывается нужный сайт. Аська [email protected] для уточнений.

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установка popup движка

    $400

    Точная копия popuptraf.ru только с другим дизайном + возможность добавления flash bannerов пользователями и можно регулировать размер popup (редактирование popupa через админ панель).

    Flash
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад