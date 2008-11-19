Рерайт статей разнличных тематик, где-то 3-4 статьи каждый день, за исключением праздников. Нужен ответственный человек, который бывает часто на связи и сдает свою работу в срок. Только с богатым опытом работы! цены и портфолио для начала долговременного ...
- $250Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
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Нужны интересные тексты для нацеливания посетителей на прохождения тестов на сайте Moiresultat.ru На главную страницу и для внутренних перед началом каждого теста.Копирайтинг48 заявокЗакрыт15 лет назад
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Есть скрипт аналог proiditest.ru Нужно сделать очень хорошую и продуманную логику результатов для него.Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Создание аналога проекта odnoklassniki.ru и vkontakte.ru - т.е два в одном. Нужно подготовить т.з. - 100 wmz! Полную цену проекта указать в т.з! Только для серьезных профессионалов с опытом создания масштабных проектов. В т.з обязательно ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужна партнерка. Пока будет только активный рекламный блок внизу экрана, который двигается за скролом. Пример: http://mp3ex.net/index.php?do=cat&category=kk Геотаргетинг, выбор разделов для рекламирования, определение лимита бюджета, 3-х уровневая реферальная программа, удобная статистика. Потом будут добавлены новые виды рекламы. Остальные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен такой скрипт либо java скрипт, который открывается нужный сайт в окне, в котором был клик и осуществляется переход в новое окно. Получается, что в реферальном окне открывается нужный сайт. Аська [email protected] для уточнений.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен лого для сайта. Tvoipriz.ru переделать в MoiPriz.ru. Размер 320x80. Уточнения по ICQ 8865179Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $400
Точная копия popuptraf.ru только с другим дизайном + возможность добавления flash bannerов пользователями и можно регулировать размер popup (редактирование popupa через админ панель).Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание подобного движка с установкой и с тестированием - popuptraf.ru. Срок 20 дней. до 10.12.08 Работа по предоплате - 50%Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад