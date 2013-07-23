Необходимо создать серию постеров, которые будут использоваться в соцсетях. Тема - производство кухонь, барных стоек, столешниц и шкафов (это основное направление) по индивидуальным заказам клиентов. Дизайнер -Александр Чиняков, довольно ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Наружная реклама8 заявокЗакрыт10 лет назад
Можно ли спарсить базу клиентов с сайта указанного во вложении, по критериям: город, имя (ФИО), электронный адрес и телефон, если есть. Сколько надо времени и стоимость?Базы данныхнет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим дизайн продающей страницыДизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Прошу дизайнеров рассмотреть первичный объем работ и определить срок и стоимость следующих работ: Необходимо разработать общую, единую концепцию страниц сайта. Шрифты, цветовую гамму, структуру построения и размещения блоков. Более подробные требования ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Создать логотип отеля для домашних животных "ЧеЛапы". Сейчас происходит маленький ребрендинг. Был отель "Четыре лапы", теперь будет более звучное ЧеЛапы. Отель принимает на временное содержание мелких домашних животных: кошек, птиц, грызунов и собачек мелких пород, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Верой!
Ответный отзыв
Выбрала Виктора для создания логотипа, просмотрев все его работы. Уже изначально понравился стиль, что и подтвердилось на практике! Максимально расширенный бриф помогает определиться с направлением и как следствие, точное попадание с предложенными вариантами. Рекомендую для сотрудничества.