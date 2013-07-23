Madam-grs

Вера Madam-grs

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кухонная мануфактура

    Необходимо создать серию постеров, которые будут использоваться в соцсетях. Тема - производство кухонь, барных стоек, столешниц и шкафов (это основное направление) по индивидуальным заказам клиентов. Дизайнер -Александр Чиняков, довольно ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать базу

    Можно ли спарсить базу клиентов с сайта указанного во вложении, по критериям: город, имя (ФИО), электронный адрес и телефон, если есть. Сколько надо времени и стоимость?

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Front end работы справочно-новостного портала

    Прошу дизайнеров рассмотреть первичный объем работ и определить срок и стоимость следующих работ: Необходимо разработать общую, единую концепцию страниц сайта. Шрифты, цветовую гамму, структуру построения и размещения блоков. Более подробные требования ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип отеля для домашних животных

    $50

    Создать логотип отеля для домашних животных "ЧеЛапы". Сейчас происходит маленький ребрендинг. Был отель "Четыре лапы", теперь будет более звучное ЧеЛапы. Отель принимает на временное содержание мелких домашних животных: кошек, птиц, грызунов и собачек мелких пород, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип отеля для домашних животных
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Верой!
Выбрала Виктора для создания логотипа, просмотрев все его работы. Уже изначально понравился стиль, что и подтвердилось на практике! Максимально расширенный бриф помогает определиться с направлением и как следствие, точное попадание с предложенными вариантами. Рекомендую для сотрудничества.
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