Доброго времени суток!
Занимаюсь SEO с 2012 года.
Имею опыт работы как с коммерческими, так и с информационными проектами.
Предоставляю следующие услуги:
1. Составление семантических ядер
Фрагмент семантики: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Cj0rYpObhR3-BZ6H7uKMK_K5ZI0wPCO2JIAyf8xixE/edit?usp=sharing
2. Аудит сайта (технический, поисковый, ссылочный, юзабилити).
Без "воды" вроде указания пузомерок и прочего. Только проблемные места и рекомендации.
Пример аудита можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/jb17RDre3HCykC
3. Оптимизация сайта.
Статистика некоторых сайтов, с которыми работаю:
- Сайт по уходу за волосами
http://i.piccy.info/i9/9b3e837652fa0a5822dbb4fc5cb86db4/1489668952/129200/861813/Volosy.jpg
- Сайт про интернет-технологии
http://i.piccy.info/i9/2e431cdb3b5f38558a15cfebd427ae95/1489669016/158017/861813/Saitostroenye.jpg
- Сайт для бросающих курить
http://i.piccy.info/i9/6d18fd3347ea210cc64e0ac8ae77f405/1489669046/113617/861813/Nekurok.jpg
4. Внешнее (ссылочное)продвижение сайта.
а) Аудит имеющейся ссылочное массы (чистка если требуется);
б) Построение плана роста ссылочное массы на продвигаемые страницы в отдельности и на домен в целом;
в) Отбор доноров на основе доноров конкурентов из ТОП и на биржах.
г) Переписка с вебмастерами о размещении ссылок на Ваш ресурс.
5. Вывод сайта из под фильтров Яндекса и Google.
Вывод сайта из под Минусинска с возвращением трафика в Яндексе и без потери трафика в Google:
- http://i.piccy.info/i9/314b53b85c692a1adeae1904fb7ba1f5/1489669887/142169/861813/Mynusynsk.jpg