Доброго времени суток!

Занимаюсь SEO с 2012 года.

Имею опыт работы как с коммерческими, так и с информационными проектами.

Предоставляю следующие услуги:

1. Составление семантических ядер

Фрагмент семантики: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Cj0rYpObhR3-BZ6H7uKMK_K5ZI0wPCO2JIAyf8xixE/edit?usp=sharing

2. Аудит сайта (технический, поисковый, ссылочный, юзабилити).

﻿Без "воды" вроде указания пузомерок и прочего. Только проблемные места и рекомендации.

Пример аудита можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/jb17RDre3HCykC

3. Оптимизация сайта.

﻿Статистика некоторых сайтов, с которыми работаю:

﻿- Сайт по уходу за волосами

﻿http://i.piccy.info/i9/9b3e837652fa0a5822dbb4fc5cb86db4/1489668952/129200/861813/Volosy.jpg

﻿- Сайт про интернет-технологии

﻿http://i.piccy.info/i9/2e431cdb3b5f38558a15cfebd427ae95/1489669016/158017/861813/Saitostroenye.jpg

﻿- Сайт для бросающих курить

﻿http://i.piccy.info/i9/6d18fd3347ea210cc64e0ac8ae77f405/1489669046/113617/861813/Nekurok.jpg

4. Внешнее (ссылочное)продвижение сайта.

﻿а) Аудит имеющейся ссылочное массы (чистка если требуется);

﻿б) Построение плана роста ссылочное массы на продвигаемые страницы в отдельности и на домен в целом;

﻿в) Отбор доноров на основе доноров конкурентов из ТОП и на биржах.

﻿г) Переписка с вебмастерами о размещении ссылок на Ваш ресурс.

5. Вывод сайта из под фильтров Яндекса и Google.

﻿Вывод сайта из под Минусинска с возвращением трафика в Яндексе и без потери трафика в Google:

﻿- http://i.piccy.info/i9/314b53b85c692a1adeae1904fb7ba1f5/1489669887/142169/861813/Mynusynsk.jpg