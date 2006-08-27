Добрый день Производится набор удаленных программистов по следующим технологиям C#/ASP/ASP.net/PHP/Perl/C++/... Оплата по-проекная. поток проектов постоянный. нагрузка немаленькая От вас-знание технологии/постоянный доступ в интернет/наличие телефона/отвественность/порядочность/ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ СРОКОВ. Если заинтересовало-пишите.
- Прочее106 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
есть видео есть текст есть дизайн необходимо скомпоновать все в симулятор чата Образец http://nastygraphix.net/portfolio/paysite/annalaceyinhd/tour_b.php Дизайнить не нужно Программировать особо тоже Просто все связать и синхронизировать текст с действиями на видео. всё. бота делать не нужноВеб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Доброе время суток Требуются на выполнение удаленных проектов разработчики на С#, ASP.NET, XHTML, CSS, JavaScript, SQL server, Flash. Если у вас есть необходимые знания и опыт присылайте резюме с примерами работ (и то и другое обязательно) на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад