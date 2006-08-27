Maksimkrm

Гость Maksimkrm

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Программист (постоянный набор)

    Добрый день Производится набор удаленных программистов по следующим технологиям C#/ASP/ASP.net/PHP/Perl/C++/... Оплата по-проекная. поток проектов постоянный. нагрузка немаленькая От вас-знание технологии/постоянный доступ в интернет/наличие телефона/отвественность/порядочность/ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ СРОКОВ. Если заинтересовало-пишите.

    PHPPerl
    Прочее106 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cделать симулятор чата

    $50

    есть видео есть текст есть дизайн необходимо скомпоновать все в симулятор чата Образец http://nastygraphix.net/portfolio/paysite/annalaceyinhd/tour_b.php Дизайнить не нужно Программировать особо тоже Просто все связать и синхронизировать текст с действиями на видео. всё. бота делать не нужно

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программисты для удаленной работы

    $250

    Доброе время суток Требуются на выполнение удаленных проектов разработчики на С#, ASP.NET, XHTML, CSS, JavaScript, SQL server, Flash. Если у вас есть необходимые знания и опыт присылайте резюме с примерами работ (и то и другое обязательно) на ...

    JavascriptCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад