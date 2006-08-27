есть видео есть текст есть дизайн необходимо скомпоновать все в симулятор чата Образец http://nastygraphix.net/portfolio/paysite/annalaceyinhd/tour_b.php Дизайнить не нужно Программировать особо тоже Просто все связать и синхронизировать текст с действиями на видео. всё. бота делать не нужно