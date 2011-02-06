Скоро запуск нового независимого украиноязычного сайта новостей. Ищуться люди знающие украинский язык, журналисты которые будут добавлять материал на сайт.
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать статическую страницу в ИПБ 3.1.4, а так же добавить ссылку на эту страницу в меню.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуеться человек с прекрасным знанием украинского. Нужно писать на украиноязычном форуме (политическая тематика). Создавать темы, писать в них. Цена обсуждаеться лично.Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу человека который бы внес/добавил некоторые изменения в шаблон движка IPB 3.1.4 Вопрос срочный, оплата по Вебмани.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно нарисовать шапку для развлекательного форума, пишите свои кандидатуры. Срочно.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуеться специалист по некоторых исправлений в шаблоне, доработке некоторых елементов. А так же настройки форума. Проект засвечу в личку. Срочно. Оплата по Вебмани.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать сайт для одной певицы (конкретнее в приват напишу). Нужен дизайн и верстка под CMS (вами предложеному).Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Срочно требуеться верстальщик. Нужно с psd макета сверстать шаблон на Wordpress. Желательно в лучших верстальных традициях (HTML5/CSS3)+jqueryHTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад