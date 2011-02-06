По началу Дмитрий вызвал у меня доброжелательные эмоции, адекватный человек с чувством юмора, выполненная мною работа ему очень понравилась, в отзыве написал что получился шедевр, я ему нарезал материал, он применил его на форуме, для которого делалась графика, но потом просто исчез не выполнив свои финансовые обязательства. если появится, перепишу отзыв на положительный.