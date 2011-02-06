MaloBar

Смыслов MaloBar

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ruslanaliev
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
0 баллов
14 лет назад
Нужно нарисовать шапку для развлекательного форума
По началу Дмитрий вызвал у меня доброжелательные эмоции, адекватный человек с чувством юмора, выполненная мною работа ему очень понравилась, в отзыве написал что получился шедевр, я ему нарезал материал, он применил его на форуме, для которого делалась графика, но потом просто исчез не выполнив свои финансовые обязательства. если появится, перепишу отзыв на положительный.
Руслан сделал шапку для форума, получился просто шедевр! Быстрый срок выполнения работ, адекватность, наличие ума и таланта. Буду заказывать работы в этого дизайнера.
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