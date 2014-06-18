Martysyuk

Илья Martysyuk

 
42 годаРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Создание персонажа и анимирование заставки для YouTube

    $100

    Для заставки на YouTube канал требует разработать персонажа и создать анимированую заставку. Идея персонажа и заставки: Есть рисунок Да-Винчи "Витрувианский человек", думаю многие его видели и знают, а так же есть пародия на него с толстым ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать персонажей с фото в Illustrator

    Есть семейное фото сделанное в самолете, нужно отрисовать персонажей в стиле коммикса (наверное так он называется, 2д персонажи). Стиль отрисовки http://greatgamer.ru/images/screenshots/31492/screenshot_deponia_doomsday_2.jpg Оригинал фото: https://cloud.mail.ru/public/CTjL/ehA46eu6d из него по сути надо взять идею, что сидят все трое один за другим ...

    Illustrator
    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Плагин проведения тестирования пользователей системы JomSocial 4

    Для новой социальной психологической сети необходимо разработать и реализовать плагин проведения тестирования пользователей системы JomSocial 4.0 работающего на платформе Joomla! 3.4.5. Техническое задание в прикрепленном доковском файле. Если что-то непонятно или требует уточнения можно пообщаться ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта психологического центра работающего с семьями и детьми.

    $100

    Требует разработка дизайна для психологического центра работающего с семьями и детьми. Основные пожелания - Flat Style, рисованный, понятный интерфейс. То что есть сейчас (http://www.kids-psy.ru/) очень не устраивает :) По содержанию (информация) примерно то же и остается. Логотип ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для Web портала

    $50

    Универсальный логотип для портала посвященному Web технологиям. Планируется портал с множеством проектов, таких как: - reg.weboff.ru (Хостинг и домены) - forum.weboff.ru (форму посвященный Web технолошгиям) - blog.weboff.ru (блоги пользователей портала) - и т.п. Основной адрес и логоип для: WebOFF.ru Логотип ...

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад