Для заставки на YouTube канал требует разработать персонажа и создать анимированую заставку. Идея персонажа и заставки: Есть рисунок Да-Винчи "Витрувианский человек", думаю многие его видели и знают, а так же есть пародия на него с толстым ...
- $100Анимация1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть семейное фото сделанное в самолете, нужно отрисовать персонажей в стиле коммикса (наверное так он называется, 2д персонажи). Стиль отрисовки http://greatgamer.ru/images/screenshots/31492/screenshot_deponia_doomsday_2.jpg Оригинал фото: https://cloud.mail.ru/public/CTjL/ehA46eu6d из него по сути надо взять идею, что сидят все трое один за другим ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт6 лет назад
Для новой социальной психологической сети необходимо разработать и реализовать плагин проведения тестирования пользователей системы JomSocial 4.0 работающего на платформе Joomla! 3.4.5. Техническое задание в прикрепленном доковском файле. Если что-то непонятно или требует уточнения можно пообщаться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Требует разработка дизайна для психологического центра работающего с семьями и детьми. Основные пожелания - Flat Style, рисованный, понятный интерфейс. То что есть сейчас (http://www.kids-psy.ru/) очень не устраивает :) По содержанию (информация) примерно то же и остается. Логотип ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Универсальный логотип для портала посвященному Web технологиям. Планируется портал с множеством проектов, таких как: - reg.weboff.ru (Хостинг и домены) - forum.weboff.ru (форму посвященный Web технолошгиям) - blog.weboff.ru (блоги пользователей портала) - и т.п. Основной адрес и логоип для: WebOFF.ru Логотип ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт10 лет назад