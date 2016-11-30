MaryiaTsar

Что требуется: сверстать лендинг по готовому дизайну (только верстка!) Тематика: лидогенерация. Срок: 01.12.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Без примеров работ в ответе на проект кандидатура ...
Специализация: smm маркетинг, интернет продвижение, лидогенерация. Принимаю заказы на настройку таргетированной рекламы в социальных сетях.
- HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Что требуется: сверстать лендинг по готовому дизайну (только верстка!) Тематика: туризм. Срок: 01.12.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Без примеров работ в ответе на проект кандидатура ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Что требуется: дизайн лендинга по готовому прототипу (только дизайн!) Тематика: лидогенерация. Срок: 30.11.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Приоритет - опыт работы в этой тематике (подтверждается ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Что требуется: дизайн лендинга по готовому прототипу (только дизайн!) Тематика: туризм. Срок: 30.11.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Приоритет - опыт работы в этой тематике (подтверждается ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад