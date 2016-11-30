MaryiaTsar

Мария MaryiaTsar

 
62 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Специализация: smm маркетинг, интернет продвижение, лидогенерация. Принимаю заказы на настройку таргетированной рекламы в социальных сетях.

Специализация: smm маркетинг, интернет продвижение, лидогенерация. Принимаю заказы на настройку таргетированной рекламы в социальных сетях.

  • Верстка лендинга (лидогенерация)

    Что требуется: сверстать лендинг по готовому дизайну (только верстка!) Тематика: лидогенерация. Срок: 01.12.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Без примеров работ в ответе на проект кандидатура ...

    Лидогенерация
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга (туризм)

    Что требуется: сверстать лендинг по готовому дизайну (только верстка!) Тематика: туризм. Срок: 01.12.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Без примеров работ в ответе на проект кандидатура ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга (лидогенерация)

    Что требуется: дизайн лендинга по готовому прототипу (только дизайн!) Тематика: лидогенерация. Срок: 30.11.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Приоритет - опыт работы в этой тематике (подтверждается ...

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга (туризм)

    Что требуется: дизайн лендинга по готовому прототипу (только дизайн!) Тематика: туризм. Срок: 30.11.2016, время - 15.00 мск. Цена: по договоренности, верхний предел ограничен. Приоритет - опыт работы в этой тематике (подтверждается ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад