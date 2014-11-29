Тарас, отлично справился с своей работой! Очень быстро был предоставлен аудит и проделана работа по нему, а так же всё объяснил, помог. Тарас, не только грамотен, корректен, но так же и замечательный добрый и приятный человек в общении! Спасибо ему большое! Обращусь вскоре повторно!)