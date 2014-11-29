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Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Добрый день, требуется опытный специалист в данной сфере, просьба указывать контактные данные.
Здравствуйте надо написать семантику и оптимизировать теги title, H1, description и keywords! Для 4х страниц! Указывайте цену сразу!
Нужна качественная оптимизация сайта под Google. Сайту неделя. Нужны гарантированные результаты а не обещания!
Требуется составить семантическое ядро для около 10 стр сайта на высочайшем уровне. Тематика - кино онлайн