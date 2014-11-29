Maximbm

Пушка Maximbm

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
9 лет назад
СЯ и оптимизировать теги.
Не первый раз сотрудничаем, всегда оплата в срок
Задание выполнено точно. Исполнителем доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$50
10 баллов
9 лет назад
SEO оптимизация онлайн кинотеатра
Хороший заказчик. Рекомендую
Все отлично! Тарас профессионал своего дела. Приятный в общении человек. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Аудит сайта
Хороший заказчик, было приятно работать. Рассчитываю на сотрудничество в дальнейшем!
Тарас, отлично справился с своей работой! Очень быстро был предоставлен аудит и проделана работа по нему, а так же всё объяснил, помог. Тарас, не только грамотен, корректен, но так же и замечательный добрый и приятный человек в общении! Спасибо ему большое! Обращусь вскоре повторно!)
Ответный отзыв