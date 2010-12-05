Классный специалист. Знает, что делает. Работа была необычной: всё делалось заочно, не на сервере. Но всё было сделано точно и нужная функциональность была достигнута. Были учтены все пожелания во время работы и затем, когда надо было внести некоторые изменения. Сотрудничество оставило положительные впечатления. Рекомендую всем! P.S. Спустя два дня пришлось опять обратиться к исполнителю, чтобы "доточить" под конкретные условия вывода заказов для обработки. Всё было сделано без пререканий, доброжелательно. Редко встретишь такое понимание и желание достичь нужного результата! Очень рекомендую всем для сотрудничества!