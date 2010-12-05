Meister1

Александр Meister1

 
76 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переход от цвета к черно-белому

    Имеется фото. Необходимо в Фотошопе сделать плавный переход цветной круговой области в центре к черно-белой на краях, т.е. к не цветной. Размер цветной области и градиент перехода должны быть изменяемы. Обеспечить возможность ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Бланк "Опись" в Excel'e

    Требуется сделать бланк "Опись" в Excel. На листе А4 файла Excel должно быть расположено 2 бланка. Изображение бланка "Опись" см. в Приложении. Ссылка на бланк на сайте Почта России: http://почта-россии.рф/rp/servise/ru/home/postuslug/samplesaccompandocum/pr_11

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вывод заказов из Интернет-магазина в xls-файл

    Имеется сайт с Интернет-магазином. Необходим скрипт для вывода заказов в виде excel-файла для Web-Trader. Детали для выполнения проекта: Сайт сделан на Joomla 1.5.23 http://www.enintech.ru/ Магазин на VirtueMart 1.1.9 http://www.enintech.ru/shop.html ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать окончательный вариант развертки коробочки

    Для коробочки (упаковки товара high-tech, товар - устройство защиты от излучений) в Photoshop сделан вариант развертки полиграфии. Размер коробочки: 150 х 105 х 25 мм. Данная развертка была использована для изготовления пробного экземпляра ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Не сохраняется скидочная цена в VirtueMart

    Скидочная цена не сохраняется в Интернет-магазине http://www.enintech.ru/shop.html построенного на VirtueMart. Например, цена товара: 68 руб. Назначаем скидочную цену 55 руб. и сохраняем изменения: основная цена 68 руб. остается, а скидочная исчезает. ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для Интернет-магазина

    Имеется работающий Интернет-магазин http://www.enintech.ru/shop/vmchk.html Требуется скрипт для связи данного Интернет-магазина (интерфейса Интернет-магазина) с сервисом EcommTools http://www.ecommtools.com/index.html где будет осуществлятся дальнейший прием, обработка и оплата заказов. Обзор и выбор ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать копию сайта на Denwer'e

    Имеется работающий в компьютере на localhost Denwer сайт. Требуется сделать копию сайта таким образом, чтобы эта копия была полностью независима от оригинала. Нужны инструкции по реализации данного действия.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скидки для зависимых товаров в VirtueMart 1.1.5

    $10

    Требуется решение для реализации системы скидок зависимых товаров в VirtueMart 1.1.5. На скриншоте в Приложении показана суть задачи: необходимо для данного товара иметь возможность скидок для каждого предлагаемого количества. Приветствуются готовые ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

SIPOS
53 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Сделать копию сайта на Denwer'e
Все прошло отлично
Сергей специально к данному проекту сделал реальное! видео, где подробно показана вся процедура создания копии сайта на Denwer'e. Очень наглядно! Большое спасибо!
Ответный отзыв
NewWorker
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Переход от цвета к черно-белому
По больше бы таких проектов. Теперь по сути.. Александр всегда на связи, работа протекала легко и просто. С оплатой - щедро и оперативно. Рекомендую, не пожалеете. С уважением, Олег.
Олег - неординарный исполнитель. Я только недавно выложил проект, и уже сразу получил готовое решение и уже проверил его в действии: всё работает так, как надо. Супер! Всё заняло считанные часы! Великолепно владеет графикой, не создает проблем ни в общении, ни в доводке проекта до конца. Очень рекомендую для сотрудничества. Был рад познакомиться)
Ответный отзыв
ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Вывод заказов из Интернет-магазина в xls-файл
Joomla
Всё прошло успешно, приятно иметь дело. Рекомендую
Классный специалист. Знает, что делает. Работа была необычной: всё делалось заочно, не на сервере. Но всё было сделано точно и нужная функциональность была достигнута. Были учтены все пожелания во время работы и затем, когда надо было внести некоторые изменения. Сотрудничество оставило положительные впечатления. Рекомендую всем! P.S. Спустя два дня пришлось опять обратиться к исполнителю, чтобы "доточить" под конкретные условия вывода заказов для обработки. Всё было сделано без пререканий, доброжелательно. Редко встретишь такое понимание и желание достичь нужного результата! Очень рекомендую всем для сотрудничества!
Ответный отзыв
14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Бланк "Опись" в Excel'e
Хороший заказчик, оплата вовремя, буду рада сотрудничеству. Всем рекомендую. "+10 баллов"!
Света - очень хороший специалист, хорошо знает свое дело. Проект сделан в рекодно короткие сроки - практически сразу и очень качественно. Сделала дополнительно все нужные исправления и дополнения. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо за работу, Света! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
slishkomstar
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$25
10 баллов
14 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Заказчик сразу перевел всю сумму предоплатой, хотя я его об этом и не просил. Что называется "Внушает"! Хочется чтобы таких были единицы и работали только со мной)))
Выбрал данного исполнителя, потому что в его, пока немногочисленных портфолио, была некая изюминка, привлекшая мое внимание. Дмитрий справился с работой в точности с заданием и неизбежными в работе корректировками. У Дмитрия есть хороший потенциал и хорошее творческое начало. Искренне желаю ему успехов!
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