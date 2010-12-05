Имеются 4 фотографии. Необходимо сделать фон на всех фотографиях прозрачным.
- $10Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Имеется фото. Необходимо в Фотошопе сделать плавный переход цветной круговой области в центре к черно-белой на краях, т.е. к не цветной. Размер цветной области и градиент перехода должны быть изменяемы. Обеспечить возможность ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сделать бланк "Опись" в Excel. На листе А4 файла Excel должно быть расположено 2 бланка. Изображение бланка "Опись" см. в Приложении. Ссылка на бланк на сайте Почта России: http://почта-россии.рф/rp/servise/ru/home/postuslug/samplesaccompandocum/pr_11Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется сайт с Интернет-магазином. Необходим скрипт для вывода заказов в виде excel-файла для Web-Trader. Детали для выполнения проекта: Сайт сделан на Joomla 1.5.23 http://www.enintech.ru/ Магазин на VirtueMart 1.1.9 http://www.enintech.ru/shop.html ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для коробочки (упаковки товара high-tech, товар - устройство защиты от излучений) в Photoshop сделан вариант развертки полиграфии. Размер коробочки: 150 х 105 х 25 мм. Данная развертка была использована для изготовления пробного экземпляра ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Скидочная цена не сохраняется в Интернет-магазине http://www.enintech.ru/shop.html построенного на VirtueMart. Например, цена товара: 68 руб. Назначаем скидочную цену 55 руб. и сохраняем изменения: основная цена 68 руб. остается, а скидочная исчезает. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется работающий Интернет-магазин http://www.enintech.ru/shop/vmchk.html Требуется скрипт для связи данного Интернет-магазина (интерфейса Интернет-магазина) с сервисом EcommTools http://www.ecommtools.com/index.html где будет осуществлятся дальнейший прием, обработка и оплата заказов. Обзор и выбор ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
При выходе из учетной записи VirtueMart появляется сообщение (см. Приложение): Ошибка: У Вас нет прав для доступа к этому модулю. Как это лечится? Сайт находится на ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать оригинальный логотип для Интернет-магазина на основе слов: ENINTECH Shop ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Имеется работающий в компьютере на localhost Denwer сайт. Требуется сделать копию сайта таким образом, чтобы эта копия была полностью независима от оригинала. Нужны инструкции по реализации данного действия.Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Требуется решение для реализации системы скидок зависимых товаров в VirtueMart 1.1.5. На скриншоте в Приложении показана суть задачи: необходимо для данного товара иметь возможность скидок для каждого предлагаемого количества. Приветствуются готовые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад