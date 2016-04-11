MerryFellow

Знания, умения, навыки:
- HTML, CSS, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Написание простого, читабельного кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Комментарии.
- PHP, MySQL.
9:00 - 18:00 (Киев)
О работе:
Работаю по предоплате 25%.
Главный принцип:
Соблюдение сроков, при абсолютно согласованном техническом задании, и качества работы.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 15$).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
Отзывы заказчиков
$80
3 балла
8 лет назад
Просто не рекомендую.