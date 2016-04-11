MerryFellow

Михаил MerryFellow

 
27 летУкраина/Каменское
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Знания, умения, навыки:

  • HTML, CSS, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Комментарии.
  • PHP, MySQL.
Время работы:

9:00 - 18:00 (Киев)

О работе:

Работаю по предоплате 25%.

Главный принцип:

Соблюдение сроков, при абсолютно согласованном техническом задании, и качества работы.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 15$).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
Уважаемые заказчики, если Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках, тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!
PHPMySQLAndroidHTMLCSSiOSBootstrapjQuery
Отзывы заказчиков
abwebseo
Андрей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
3 балла
8 лет назад
Внедрение правок для проекта http://clanscrim.com/
Просто не рекомендую.