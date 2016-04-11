MerryFellow

Знания, умения, навыки:

HTML, CSS, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

Написание простого, читабельного кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Комментарии.

PHP, MySQL.

9:00 - 18:00 (Киев)

О работе:

Работаю по предоплате 25%.

Главный принцип:

Соблюдение сроков, при абсолютно согласованном техническом задании, и качества работы.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 15$).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR, WMU).

, если Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках, тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!