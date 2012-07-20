Нужно создать систему учета клиентов, услуг и товаров для салона красоты. Желательно в Exel, Acsess.
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Закрыт
11 лет назад
Нужно создать систему учета клиентов, услуг и товаров для салона красоты. Желательно в Exel, Acsess.
Техническое задание: Изменить цвет фона, на котором находится страница; Изменить размер и цвет шрифта в названии страницы; Добавить лого на страницу Изменить дизайн кнопки в форме обратного звонка. Написать на кнопке "ЗАКАЗАТЬ" Макет страницы и кнопки прилагается. После того, как увидим выполненное, ...
Нужен логотип в кривых (eps). Сама идея уже есть, но в GIF и в очень плохом разрешении.По причине давности, к сожалению. Нужно прорисовать логотип заново. Больше работа для художника.
На сайте нужно создать форму обратного звонка. Сайт в Джумле первая.
Нужно создать новый сайт в Вордпресс. Точную копию http://mesoroller.kiev.ua/.