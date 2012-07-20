Mesoroller

Наталья Mesoroller

 
55 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
alex_stalin
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта
Наталия отличный и адекватный заказчик, расчет был в полном объеме и в срок. Рекомендую!
Очень приятно было работать с Александром! Профессионально справился с задачей, - перенес сайт на новую систему, теперь все работает на «отлично», и выглядит как нужно. При необходимости обязательно обращусь еще! Саша, спасибо, еще раз!
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