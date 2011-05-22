Букин Михаил Михайлович Телефон: моб. 8 920 299-48-88.
E-mail: [email protected]
Опыт работы: Июль 2010 г. – по настоящее время ООО «Росжелдорпроект»
Сфера деятельности: Архитектурное проектирование, инженерная геология, инженерные изыскания,
проектирование железобетонных конструкций, проектирование металлических
конструкций.
Должность: инженер
Обязанности: Обработка результатов инженерных и геологических изысканий, разработка плана
прокладки ж/д путей, построение геологических разрезов, оформление КД.
Образование Высшее, 2006-2012, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Институт Ядерной Энергетики и
Технической Физики,
специальность: ядерные реакторы.
Профессиональные навыки: Черчение от руки, AutoCAD 3D, Autodesk Inventor, Solidworks T-Flex, Компас.
профессиональные знания в области 3D-моделирования, знание основных
требований ЕСКД.
Дополнительные сведения: Иностранный язык — английский технический.
Семейное положение: женат
Дети: нет
Возможность командировок: есть