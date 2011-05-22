Инженер-конструктор AutoCAD 3D

Букин Михаил Михайлович Телефон: моб. 8 920 299-48-88.

E-mail: [email protected]

Опыт работы: Июль 2010 г. – по настоящее время ООО «Росжелдорпроект»

Сфера деятельности: Архитектурное проектирование, инженерная геология, инженерные изыскания,

проектирование железобетонных конструкций, проектирование металлических

конструкций.

Должность: инженер

Обязанности: Обработка результатов инженерных и геологических изысканий, разработка плана

прокладки ж/д путей, построение геологических разрезов, оформление КД.

Образование Высшее, 2006-2012, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Институт Ядерной Энергетики и

Технической Физики,

специальность: ядерные реакторы.

Профессиональные навыки: Черчение от руки, AutoCAD 3D, Autodesk Inventor, Solidworks T-Flex, Компас.

профессиональные знания в области 3D-моделирования, знание основных

требований ЕСКД.

Дополнительные сведения: Иностранный язык — английский технический.

Семейное положение: женат

Дети: нет

Возможность командировок: есть