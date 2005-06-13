Графический Дизайнер
Я учусь на графического дизайнера
готова выполнить ваше пожелание,
могу разработать:
•инфографику
•логотип
•баннер
•плакат
•листовка
•векторную иллюстрацию
•афишу
•визитку
•буклет
Работаю в таких программах как: illustrator, Photoshop, inDesign, AdobeXd.
Для заказа важно подробно описать, что вы хотите видеть)❤
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Векторные иллюстрации1 просмотр
- Инфографиканет просмотров
- Принт для футболкинет просмотров
- Логотип для кальяннойнет просмотров
- Меню ресторананет просмотров
- Визитканет просмотров
Логотипы и Знаки
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