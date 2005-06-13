Графический Дизайнер Я учусь на графического дизайнера готова выполнить ваше пожелание, могу разработать: •инфографику •логотип •баннер •плакат •листовка •векторную иллюстрацию •афишу •визитку •буклет Работаю в таких программах как: illustrator, Photoshop, inDesign, AdobeXd. Для заказа важно подробно описать, что вы хотите видеть)❤

Я против войны в Украине !