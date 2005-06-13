Milaxa_Faber

Диана Локотченко Milaxa_Faber

 
19 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический Дизайнер

Я учусь на графического дизайнера

готова выполнить ваше пожелание,

могу разработать:

•инфографику

•логотип

•баннер

•плакат

•листовка

•векторную иллюстрацию

•афишу

•визитку

•буклет

Работаю в таких программах как: illustrator, Photoshop, inDesign, AdobeXd.

Для заказа важно подробно описать, что вы хотите видеть)❤

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