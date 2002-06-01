Образование

2004-2006 Московский Физико Технический Институт(ГУ)

Специальность: Прикладная физика и математика.

Степень: Магистр

Средний бал зачетной книжки: 4.7

2000-2004 - Московский Физико Технический Институт(ГУ)

Специальность: Прикладная физика и математика

Степень: Бакалавр

-------------------------------------------------------------------------

Профессиональный опыт

07.2003 - 08.2006 Shagal.CMS (разработка систем электронной коммерции и документооборота)

Должность: Руководитель ИТ отдела.

Обязанности:

1. Управление группой программистов (5ть человек).

2. Программирование веб приложений (более 15ти проектов собрано собственноручно).

3. Финансовое планирование.

4. Анализ текущей деятельности.

5. Оптимизация бизнес процессов.

07.2004 - 07.2005 XProject (Веб студия)

Должность: Руководитель проектов.

Обязанности:

1. Управление группой программистов (3 человека в подчинении).

2. Переговоры с клиентами.

3. Разработка и согласование технических заданий.

4. Управление проектами (бюджеты, сроки).

01.2004 - 04.2004 ГосИнформОбр (структурное подразделение Министерства Образования РФ) (Россия).

Должность: Веб программист (Работа на время проекта).

Обязанности: Разработка и поддержка портальных проектов министерства образования РФ.

06.2002- 12.2003 Артел (Веб студия)

Должность: Ведущий разработчик

Обязанности:

1. Программирование веб-приложений.

2. Разработка и согласование технических заданий.

3. Переговоры с клиентами (по технической реализации проектов).

-----------------------------------------------------------------------

Владение языками программирования: PHP (в совершенстве), HTML (в совершенстве), JS (в совершенсве), Delphi, C++, MatLab.

Базовые знания Ration Rose, UML

Владение MS Project

Большой опыт в проектировке БД.