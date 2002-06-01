Требуется нарисовать макет сайта - тематика телекомуникации.
Образование
2004-2006 Московский Физико Технический Институт(ГУ)
Специальность: Прикладная физика и математика.
Степень: Магистр
Средний бал зачетной книжки: 4.7
2000-2004 - Московский Физико Технический Институт(ГУ)
Специальность: Прикладная физика и математика
Степень: Бакалавр
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Профессиональный опыт
07.2003 - 08.2006 Shagal.CMS (разработка систем электронной коммерции и документооборота)
Должность: Руководитель ИТ отдела.
Обязанности:
1. Управление группой программистов (5ть человек).
2. Программирование веб приложений (более 15ти проектов собрано собственноручно).
3. Финансовое планирование.
4. Анализ текущей деятельности.
5. Оптимизация бизнес процессов.
07.2004 - 07.2005 XProject (Веб студия)
Должность: Руководитель проектов.
Обязанности:
1. Управление группой программистов (3 человека в подчинении).
2. Переговоры с клиентами.
3. Разработка и согласование технических заданий.
4. Управление проектами (бюджеты, сроки).
01.2004 - 04.2004 ГосИнформОбр (структурное подразделение Министерства Образования РФ) (Россия).
Должность: Веб программист (Работа на время проекта).
Обязанности: Разработка и поддержка портальных проектов министерства образования РФ.
06.2002- 12.2003 Артел (Веб студия)
Должность: Ведущий разработчик
Обязанности:
1. Программирование веб-приложений.
2. Разработка и согласование технических заданий.
3. Переговоры с клиентами (по технической реализации проектов).
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Владение языками программирования: PHP (в совершенстве), HTML (в совершенстве), JS (в совершенсве), Delphi, C++, MatLab.
Базовые знания Ration Rose, UML
Владение MS Project
Большой опыт в проектировке БД.
- $500Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт17 лет назад
ТОП 5 по запросам 1. Разработка интернет магазина. 2. Создание интренет магазина. 3. Разработка корпоративного сайта. 4. Разработка промо сайта. 5. Создание промо сайта.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад