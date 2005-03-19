Не перестовай стараться и ты всего добьешься!

Здраствуйте. Меня зовут Михаил, мне 18 лет, я занимаюсь созданием и оформлением сайтов 3 года, и за этот период многое узнал. Сейчас с приятелем работаем вместе над созданием сайтов для клиентов

Мои услуги

Сайт 1:

Шаблоный сайт

Адаптция под мобильные устройства

SSL-сертификат

Домен и хостинг

( 1000 рублей)

2 сайт

Реклама 1 сайт с дизайном на ваш выбор,

адаптация под мобильное устройство,

по вашему желанию заполняем сайт,

домен и хостинг.

Варианты оплаты:

1 Вариант. сайт 3000 рублей и реклама 1000 рублей + ( если захотите могу заняться развитием вашего сайта ( введение рекламы, настройка сайта, сопровождение рекламы, следить за трендами и многое д.р ) 3000 рублей за один месяц )

2 Вариант. сайт 1500 рублей предоплата + ( 10% с продаж )

Сайт 2 +

Реклама 2

Сайт:

Индивидуальный дизайн

Адаптция под мобильные устройства

Продающий текст

Базовая SEO оптимизация

SSL-сертификат

Домен и хостинг

Помощь с сайтом при неполадках

Реклама:

Анализ конкурентов

Анализ целевой аудитории

Создание УТП

Создание баннеров

Контекстная реклама

Таргейтированная реклама

Варианты оплаты:

1 Вариант. сайт 1500 и реклама 1500 +( 20% c продаж )

2 Вариант. сайт 3000 и реклама 2000 + ( если захотите могу заняться развитием вашего сайта ( введение рекламы, настройка сайта, сопровождение рекламы, следить за трендами и многое д.р ) 6000 рублей за один месяц )

Сайт 3

Реклама 3

Сайт:

Индивидуальный дизайн в Figma

Адаптция под мобильные устройства

Продающий текст

Базовая SEO оптимизация

SSL-сертификат

Домен и хостинг

Подключение Веб мастера от яндекс

Подключение Яндекс. Метрики

Очистка от битых ссылок

Создание страницы 404

Рассылка по email

Помощь с сайтом при неполадках

Реклама:

Анализ конкурентов

Анализ целевой аудитории

Создание УТП

Создание баннеров

Контекстная реклама

Таргетированая реклама

Прогрев клиентов:

Телеграм бот

Варианты оплаты:

1 Вариант. сайт 5000 рублей и реклама 3000 рублей

2 Вариант. сайт 3500 рублей и реклама 2500 рублей + ( если захотите могу заняться развитием вашего сайта ( введение рекламы, настройка сайта, сопровождение рекламы, следить за трендами и многое д.р ) 12000 рублей за один месяц )

моя Рабочая почта: [email protected]