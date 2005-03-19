Здраствуйте. Меня зовут Михаил, мне 18 лет, я занимаюсь созданием и оформлением сайтов 3 года, и за этот период многое узнал. Сейчас с приятелем работаем вместе над созданием сайтов для клиентов
Мои услуги
Сайт 1:
Шаблоный сайт
Адаптция под мобильные устройства
SSL-сертификат
Домен и хостинг
( 1000 рублей)
2 сайт
Реклама 1 сайт с дизайном на ваш выбор,
адаптация под мобильное устройство,
по вашему желанию заполняем сайт,
домен и хостинг.
Варианты оплаты:
1 Вариант. сайт 3000 рублей и реклама 1000 рублей + ( если захотите могу заняться развитием вашего сайта ( введение рекламы, настройка сайта, сопровождение рекламы, следить за трендами и многое д.р ) 3000 рублей за один месяц )
2 Вариант. сайт 1500 рублей предоплата + ( 10% с продаж )
Сайт 2 +
Реклама 2
Сайт:
Индивидуальный дизайн
Адаптция под мобильные устройства
Продающий текст
Базовая SEO оптимизация
SSL-сертификат
Домен и хостинг
Помощь с сайтом при неполадках
Реклама:
Анализ конкурентов
Анализ целевой аудитории
Создание УТП
Создание баннеров
Контекстная реклама
Таргейтированная реклама
Варианты оплаты:
1 Вариант. сайт 1500 и реклама 1500 +( 20% c продаж )
2 Вариант. сайт 3000 и реклама 2000 + ( если захотите могу заняться развитием вашего сайта ( введение рекламы, настройка сайта, сопровождение рекламы, следить за трендами и многое д.р ) 6000 рублей за один месяц )
Сайт 3
Реклама 3
Сайт:
Индивидуальный дизайн в Figma
Адаптция под мобильные устройства
Продающий текст
Базовая SEO оптимизация
SSL-сертификат
Домен и хостинг
Подключение Веб мастера от яндекс
Подключение Яндекс. Метрики
Очистка от битых ссылок
Создание страницы 404
Рассылка по email
Помощь с сайтом при неполадках
Реклама:
Анализ конкурентов
Анализ целевой аудитории
Создание УТП
Создание баннеров
Контекстная реклама
Таргетированая реклама
Прогрев клиентов:
Телеграм бот
Варианты оплаты:
1 Вариант. сайт 5000 рублей и реклама 3000 рублей
2 Вариант. сайт 3500 рублей и реклама 2500 рублей + ( если захотите могу заняться развитием вашего сайта ( введение рекламы, настройка сайта, сопровождение рекламы, следить за трендами и многое д.р ) 12000 рублей за один месяц )
моя Рабочая почта: [email protected]
Портфолио
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