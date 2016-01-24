Люблю работать с фотографиями, улучшать их качество, используя различные инструменты.
Работа с RAW и TIFF файлами: исправление ХА, ББ, шумы и др.
Высококачественная портретная ретушь с сохранением текстуры.
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Портфолио
- Hi-end ретушь до/после196 просмотров
- Ретушь, цветокор, пластика165 просмотров
- Художественная обработка127 просмотров
- Hi-end ретушь159 просмотров
- Художественная обработка103 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа. Я был даже удивлён. Буду работать в будущем. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую! Четкая информация о необходимом результате, быстрая оплата.
Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1
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Презентации
нет отзывов
от $1
нет рейтинга