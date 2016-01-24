ModestyM

Угана ModestyM

 
36 летБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Люблю работать с фотографиями, улучшать их качество, используя различные инструменты.

Работа с RAW и TIFF файлами: исправление ХА, ББ, шумы и др.

Высококачественная портретная ретушь с сохранением текстуры.

Портфолио
Отзывы заказчиков
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов
$3
10 баллов
8 лет назад
Редактрирование графического файла
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов
$3
10 баллов
8 лет назад
Обработать 2-3 фотки дома
Отличная работа. Я был даже удивлён. Буду работать в будущем. Большое спасибо!
Хороший заказчик. Рекомендую! Четкая информация о необходимом результате, быстрая оплата.
Ответный отзыв
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