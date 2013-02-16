Желаемая должность: Журналист, копирайтер, редактор
Зарплата: создание оригинального текста от 350 р. за 1000 знаков (в зависимости от сложности текста).
Копирайт - от 200 р. за 1 тыс. знаков
п работы: Частичная занятость / Совместительство
Место работы: на дому
Ф.И.О.:Полина Быковских
Телефон: +7 (921) 974-78-29 (с 8 до 23)
Электронная почта: [email protected]
Другие контакты: Skype: moonriverp
ICQ: 277-533-883
Опыт работы
В настоящее время работаю в ИА "Росбалт", выпускающий редактор ленты новостей (полная занятость)
Должностные обязанности: мониторинг информационного поля, написание и редактирование текстов новостей, размещение информации на интернет-портале ИА "Росбалт".
Образование
Учебное заведение: (НГГУ) Нижневартовский государственный гуманитарный университет, г. Нижневартовск
Дата окончания: 2007 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Гуманитарный
Специальность: Учитель истории
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Компьютерные навыки: Windows, MS-Office, «1С», графические редакторы Adobe Photoshop, CorelDraw, программа верстки Page Maker, Internet
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Ключевые навыки и достижения:
Умение собирать необходимую для готовящихся материалов информацию, анализировать факты, работать с источниками и документами, а также оперативно создавать и редактировать новостные заметки, репортажи и аналитические обзоры. Рерайт, копирайт.
Умение интервьюировать, готовить аналитические авторские материалы.
Дополнительные сведения: Обладаю высоким уровнем внутренней организации, быстро обучаюсь новому, мультифункциональна, любознательна, без вредных привычек.