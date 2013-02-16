Желаемая должность: Журналист, копирайтер, редактор

Зарплата: создание оригинального текста от 350 р. за 1000 знаков (в зависимости от сложности текста).

Копирайт - от 200 р. за 1 тыс. знаков

п работы: Частичная занятость / Совместительство

Место работы: на дому

Ф.И.О.:Полина Быковских

Телефон: +7 (921) 974-78-29 (с 8 до 23)

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: Skype: moonriverp

ICQ: 277-533-883

Опыт работы

В настоящее время работаю в ИА "Росбалт", выпускающий редактор ленты новостей (полная занятость)

Должностные обязанности: мониторинг информационного поля, написание и редактирование текстов новостей, размещение информации на интернет-портале ИА "Росбалт".

Образование

Учебное заведение: (НГГУ) Нижневартовский государственный гуманитарный университет, г. Нижневартовск

Дата окончания: 2007 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Гуманитарный

Специальность: Учитель истории

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Компьютерные навыки: Windows, MS-Office, «1С», графические редакторы Adobe Photoshop, CorelDraw, программа верстки Page Maker, Internet

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Ключевые навыки и достижения:

Умение собирать необходимую для готовящихся материалов информацию, анализировать факты, работать с источниками и документами, а также оперативно создавать и редактировать новостные заметки, репортажи и аналитические обзоры. Рерайт, копирайт.

Умение интервьюировать, готовить аналитические авторские материалы.

Дополнительные сведения: Обладаю высоким уровнем внутренней организации, быстро обучаюсь новому, мультифункциональна, любознательна, без вредных привычек.