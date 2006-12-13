$35
Срочно! Лег крупный портал, работал, работал, в один момент слетело всё, нужен только профессионал. Дополнительная информация в проекте.
Тестирование сайтов2 исполнителя
Завершен
12 лет назад
Срочно! Лег крупный портал, работал, работал, в один момент слетело всё, нужен только профессионал. Дополнительная информация в проекте.
Имеется WordPress с установленным на нем интернет-магазином E-commerce. Неправильно отображаются продукты.
Для организации коммерческого проекта, в Команду требуется Партнер, способный установить и настроить CMS (конкретно - системы modx + ditto и форум IPB) на сервер. Также требуется человек, умеющий раскручивать сайты.
Требуется написать доску объявлений (торговую площадку), оптимизированную под пойсковики. Проект будет выглядеть нечто типа: http://on-board.ru/ http://doski.ru/ http://www.barahla.net/ Оригинальное ТЗ, удобная навигация, простенький дизайн, CMS.