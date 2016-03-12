Инженер со знанием английского и турецкого языков
AutoCAD 2004-2015; SolidWorks; Adobe Photoshop CS; Camtasia Studio; Moviemk; Составление интернет сайтов; Стереограммы. Письменный перевод между тремя языками: английский, русский и турецкий.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Стереограмма158 просмотров
- Проект юрта185 просмотров
- Планировка и размещение168 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Оперативно. На высшем уровне. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Здравствуйте, Задача была понятна и ясна. Очень рад что был выбран предложенный мной вариант. С уважением, Айдыс Кужугет.