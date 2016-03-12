Morkas

Айдыс Morkas

 
42 годаРоссия/Кызыл
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Инженер со знанием английского и турецкого языков

AutoCAD 2004-2015; SolidWorks; Adobe Photoshop CS; Camtasia Studio; Moviemk; Составление интернет сайтов; Стереограммы. Письменный перевод между тремя языками: английский, русский и турецкий.

AutoCADSolidWorksPhotoshop
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ZNTeam
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Придумать название компании
Оперативно. На высшем уровне. Спасибо за работу!
Здравствуйте, Задача была понятна и ясна. Очень рад что был выбран предложенный мной вариант. С уважением, Айдыс Кужугет.
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