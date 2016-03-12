Придумать название компании

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен13 заявок581 просмотр
#1$30

Компания работает в сфере ремонтно-отделочных услуг. Ремонт квартир, офисов, коттеджей под ключ. Города обслуживания: Жуковский, Раменское, Люберцы.

Исходя из названия будет зарегистрирован домен. Можете предлагать так же домен вместе с названием. Приветствуется

9 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Morkas
Айдыс 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
#1
Оперативно. На высшем уровне. Спасибо за работу!
Здравствуйте, Задача была понятна и ясна. Очень рад что был выбран предложенный мной вариант. С уважением, Айдыс Кужугет.

Заявки фрилансеров

Morkas
Айдыс 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
#1

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