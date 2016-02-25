Придумать нейминг для компании.

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Закрыт16 заявок303 просмотра

Необходимо придумать нейминг для компании, которая занимается сублимационной печатью на кружках. Технология нанесения изображения на кружку.

9 лет назад
ivankulenko
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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