Требуется разработка слоганов и продающих текстов

Требуется разработка слоганов (с обоснованием идей) и продающих текстов для лендингов и наружной рекламы, в основном речь о новых ЖК и других объектах недвижимости, реже другие тематики.

Рассчитываем на профессиональный подход.

Желательно от вас получить примеры работ (несколько самых интересных на ваш взгляд) и ориентиры по стоимости примерно в таком виде:

Проработка идеи + слоган + обоснование, стоимость от ..., до ...

Тексты для лендинга, стоимость за 1000 знаков от ..., до ...