Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине. Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе ...
Требуется разработка слоганов и продающих текстов
Требуется разработка слоганов (с обоснованием идей) и продающих текстов для лендингов и наружной рекламы, в основном речь о новых ЖК и других объектах недвижимости, реже другие тематики.
Рассчитываем на профессиональный подход.
Желательно от вас получить примеры работ (несколько самых интересных на ваш взгляд) и ориентиры по стоимости примерно в таком виде:
Проработка идеи + слоган + обоснование, стоимость от ..., до ...
Тексты для лендинга, стоимость за 1000 знаков от ..., до ...
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