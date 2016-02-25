Название для интернет-супермаркета

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт34 заявки387 просмотров

здравствуйте.

Нужно специалист который придумает название для интернет-супермаркета. Название не должно ассоциироваться с типом товаров.. Надо что-то общее и красивое, типа Amazon, Adobe и тд...

Пишите стоимость такой работы.

9 лет назад
yuraha1
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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